La pizza è la vera essenza della tradizione culinaria italiana. Amata ed apprezzata da tutti, la pizza è probabilmente il piatto italiano più conosciuto e consumato al Mondo.

Per noi italiani la pizza è simbolo di convivialità, del buon cibo e di golosità. Questo piatto unico è molto versatile e si presta bene a diversi impasti e condimenti. Ad esempio, abbiamo spiegato come preparare la pizza bianca in una versione che farà perdere la testa.

Oggi, invece, prepareremo non la solita pizza ma finalmente una variante irresistibile e super golosa che sta avendo un successo incredibile.

Bastano pochissimi ingredienti per realizzare un vero capolavoro. Questa ricetta ci farà scoprire un abbinamento di ingredienti davvero insuperabile che vorremo ripetere più e più volte. Inoltre, l’impasto morbido e fragrante ci conquisterà in un attimo.

Ingredienti

500 gr di farina integrale;

200 ml di acqua tiepida;

16 gr di lievito di birra;

3 cucchiai di olio evo;

2 zucchine;

100 gr di salmone affumicato;

80 gr di provola dolce;

sale q.b.

Per iniziare, facciamo intiepidire l’acqua e sciogliamo al suo interno il lievito. Disponiamo la farina su un piano da lavoro ed aggiungiamo un po’ di sale. Con le mani creiamo uno spazio al centro della farina e qui aggiungiamo l’acqua precedentemente scaldata e l’olio.

Lavoriamo l’impasto con le mani finché otterremo un composto morbido ed elastico. Formiamo un panetto e copriamolo con un canovaccio. Lasciamo che l’impasto lieviti in un luogo buio per circa 2 ore.

Nel frattempo, laviamo le zucchine e tagliamole a pezzetti. Tagliamo a cubetti la provola e anche il salmone affumicato. Quando l’impasto sarà pronto, avrà raddoppiato la sua dimensione e potremo lavorarlo. Dunque, infariniamo un piano da lavoro e stendiamo l’impasto con il mattarello dandogli una forma rettangolare.

Intanto, preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Sulla base dell’impasto mettiamo le zucchine, la provola e il salmone affumicato. Arrotoliamo l’impasto avendo cura di chiudere bene gli angoli. Prendiamo una teglia o una leccarda, rivestiamola con la carta forno e oliamola. Poggiamo sulla teglia il rotolo di pizza e spennelliamolo con l’olio extravergine d’oliva.

Inforniamo il rotolo di pizza e lasciamolo cuocere per circa 30 minuti. Non appena la pizza sarà pronta dovrà riposare a forno spento e chiuso per 5 minuti.

Consigli

Per capire se abbiamo lavorato a sufficienza l’impasto, mettiamolo in una ciotola. Dopodiché, proviamo a capovolgerla versando l’impasto sul piano da lavoro.

Se l’impasto si stacca senza resistenze e si allunga formando un velo, vuol dire che è pronto per la lievitazione.