Alcuni di noi potrebbero non avere il pollice verde. Questo non significa però che dobbiamo rinunciare ad avere piante d’appartamento e a godere dei loro benefici. Tra queste ci sono piante che non soltanto aggiungono bellezza al nostro spazio, ma che richiedono una bassissima manutenzione. Queste piante d’appartamento prospereranno sotto la cura anche dei giardinieri più distratti.

Altro che cactus, ecco le migliori piante d’appartamento che fioriranno qualunque cosa accada

Le piante che vedremo di seguito prospereranno nella nostra casa qualunque cosa accada, anche se non abbiamo il pollice verde. Potremo circondarci di tutto il verde che disideriamo, impiegando il minimo sforzo e il minor tempo possibile nella manutenzione e cura.

Sempervivum

Che si tratti di un singolo sempervivum in fiore o di un insieme di queste piante grasse a forma di rosetta, la presentazione è bellissima. Queste piante hanno bisogno soltanto di molta luce per sopravvivere. L’unico punto debole sono le cocciniglie, che possono diffondersi ad altre piante della casa se non siamo attenti. I sempervivum, indipendentemente da dove e come le piantiamo, appariranno sempre ordinate e bellissime nei loro vasi.

Filodendro

Aggiungiamo un sottile tocco di bordeaux o giallo dorato al nostro spazio vitale con le foglie larghe e cerose del filodendro. Questa pianta può crescere rapidamente, quindi l’unica cosa che dobbiamo fare per mantenerla curata è potarla oppure avvolgere il fogliame su se stesso. Ci sono due tipi di filodendro: rampicante e non rampicante, quindi basta scegliere il tipo che meglio si adatta al nostro spazio e ai nostri gusti. Però stiamo attenti perché questa pianta è pericolosa per i nostri amici animali.

Zamioculcas

Senza fioriture se coltivata indoor e con un tasso di crescita lento, la pianta della Zamioculcas ha pochi fronzoli. È comunque molto bella grazie alle sue foglie verdi lucide e agli steli verticali simili a palme. Possiamo lasciar prosperare questa pianta posizionandola alla luce indiretta di una finestra esposta a est o a ovest. Molto decorativa, la Zamioculcas sta benissimo in qualsiasi tipo di contenitore, da un cestino intrecciato per un look bohémien a un elegante contenitore smaltato per uno spazio moderno.

Araucaria heterophylla

Questo pino dell’isola di Norfolk è una pianta sempreverde che impreziosisce ogni balcone o giardino grazie alla sua forma particolarissima. Crea una foresta sempreverde in miniatura, con aghi morbidi e piumati che lo rendono piacevole. Alla fine diventa un piccolo albero, ma il processo di crescita rallenta tenendolo in vaso. L’ Araucaria heterophylla richiede soltanto una luce piena e un terreno umido.

Haworthia

L’haworthia è subito riconoscibile per le sue foglie lunghe e striate che la fanno risaltare in mezzo alle altre piante. È una pianta d’appartamento capace di resistere a qualsiasi situazione, poiché non richiede molta irrigazione e funziona bene nella maggior parte delle condizioni di luce (anche se vicino a una finestra esposta a sud sarebbe la condizione migliore).

Altro che cactus, gerani o aloe, ecco quindi alcune tra le migliori piante d’appartamento che fioriranno qualunque cosa accada.

