Finalmente dopo un lungo periodo caratterizzato da lockdown, restrizioni e limiti di spostamento tra le regioni possiamo iniziare a pensare a viaggiare.

Molti di noi si stanno informando sulle mete più belle da visitare, queste possono esser di mare, montagna, piccoli borghi o città rinomate. Sicuramente si sta puntando ad un turismo più nazionale, questo perché l’Italia riesce ad offrire incantevoli posti che lasciano sbalorditi gli italiani e non solo.

Chi sceglie l’Italia come meta turistica sa bene che da nord a sud troverà sempre un posto incantevole che lo lascerà senza fiato. Questo lo sanno bene anche i turisti forestieri che ogni anno scelgono la nostra amata penisola per trascorrere qualche giorno di relax.

Ecco una delle spiagge più belle del sud Italia che incanta i visitatori grazie a una bellezza naturale e inaspettata.

Questa è una delle spiagge più belle del sud Italia

Chi ha visitato l’Italia sa bene che questa presenta delle spiagge mozzafiato che sono di una bellezza naturale e inaspettata. Tra queste sappiamo che in Sicilia una è stata proclamata nel 2005 dalla guida blu di Legambiente come la spiaggia più belle d’Italia. Ci stiamo riferendo alla spiaggia di Calamosche, la più famosa della riserva di Vendicari.

Questa è una caletta sabbiosa che si estende per circa 200 metri ed è delimitata da due promontori rocciosi. Questa conformazione fa sì che il mare sia sempre calmo, pulito e cristallino poiché riparato dalle correnti che si arrestano sulle pareti rocciose.

La spiaggia di Calamosche conosciuta dai siciliani come “Funni Musca” è ideale per chi pratica snorkeling ma non solo. È perfetta per godersi una giornata al mare in totale relax oppure passeggiando scoprendo le grotte presenti nei due promontori.

La spiaggia di Calamosche, inoltre, mette d’accordo gli amanti della sabbia e della roccia grazie alla presenza di entrambi gli elementi.

