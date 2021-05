È considerato un grande alleato della casa e della pulizia, è utilizzato non solo in cucina ma anche per le cure di bellezza. Il sale grosso ha delle qualità che spesso si sottovalutano. Se accostato all’alimentazione va usato con cautela, perché grandi quantità potrebbero provocare non pochi danni. Ma in altri settori si può utilizzare frequentemente e con diverse finalità. Infatti è incredibile come questo ingrediente che si trova in cucina possa essere utilizzato per la pulizia della casa e per la cura del corpo.

Pulizia impeccabile

Si può fare tranquillamente affidamento al sale quando arriva il momento di pulire gli ambienti di casa. Un solo cucchiaino disciolto in acqua abbondante servirà a rendere il frigorifero come nuovo. Con l’aiuto di un panno strofinare il composto sui ripiani e pareti per eliminare gli odori e igienizzare.

Unito con un po’ di succo di limone si potranno anche eliminare e pulire tracce di muffa e ruggine da superfici. Se mischiato con l’aceto bianco servirà per lucidare i pavimenti. Inoltre le sue qualità lo rendono ottimo per assorbire umidità e cattivi odori.

Utilizzare il sale per pulire anche spugne e panni della cucina, questo lavaggio farà in modo che durino più a lungo nel tempo.

Un rimedio della nonna per pulire e smacchiare l’argenteria prevede proprio l’uso del sale grosso. Si dovrà preparare un recipiente dove versare acqua calda e sale per poi immergere posate, sia d’argento che in acciaio. Lasciare agire per un po’, successivamente asciugare e saranno come nuove.

Cure di bellezza

Il sale grosso non può mancare per realizzare scrub per il corpo e rendere la pelle liscia come non mai. Unito ad un cucchiaio di olio extravergine, si formerà una crema da applicare su tutto il corpo, poi massaggiare delicatamente e sciacquare.

Ma si potrà utilizzare anche per eliminare la forfora, prima di effettuare uno shampoo, basta applicarlo sul cuoio capelluto e massaggiare.

Per chi desidera avere denti bianchi, di dovrà aggiungere anche il bicarbonato e con lo spazzolino passare sui denti il composto. Attenzione però a non farlo più di una volta a settimana.

