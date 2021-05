Adesso che si può viaggiare nuovamente tutti noi stiamo iniziando a valutare le mete turistiche da visitare. Stiamo valutando i prezzi dei trasporti per raggiungere questo o quel luogo, stiamo valutando gli alloggi e la permanenza per poterci godere la meritata vacanza.

Alcuni preferiscono il mare, altri la montagna altri preferiscono un luogo che possa trovarsi esattamente a metà. Questo è il caso di un posto speciale che si trova in una delle regioni più belle d’Italia. In questo luogo incantevole è possibile godere di lunghe passeggiate all’aria aperta in una vegetazione mozzafiato e consumare dei piatti da leccarsi i baffi.

Ecco il pittoresco borgo siciliano da visitare almeno una volta nella vita famoso per le sue caratteristiche culinarie e non solo.

Il borgo dalle mille scoperte

Questo borgo è l’ideale per chi non ama il caldo troppo afoso, qui il clima è mite poiché è circondato dalla montagna e dal mare. Ci stiamo riferendo a Castelbuono, che è circondato dalle Madonie e non dista troppo dalle coste infatti questa posizione la rende ottimale.

Inoltre Castelbuono confina con dei luoghi di attrazione turistica molto conosciuti uno tra questi è Cefalù.

Castelbuono non è solo un luogo in cui ci si può concedere delle passeggiate e fare trekking, il punto di forza è il cibo.

Il borgo dei golosi e non solo

Castelbuono vanta una tradizione dolciaria conosciuta ormai non solo il Sicilia, uno dei dolci più amati e apprezzati porta l’etichetta di un importante marchio di prodotti dolciari: panettoni, marmellate, dolci. Questo è il borgo dei golosi e non solo.

Oltre al dolce è possibile degustare dei salumi e formaggi tipici della tradizione castelbuonesi, che deliziano il palato di chi li assaggia. In più non possiamo non citare i funghi e i tartufi.

Castelbuono però non è solo natura e cibo, questa vanta anche la produzione di eventi e concerti che si tengono nel mese di agosto. Quindi anche per gli amanti della musica c’è uno spazio dedicato a loro. Possiamo citare l’Ypsigrock o il jazz festival in questo borgo è davvero impossibile restare insoddisfatti.

