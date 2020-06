Restiamo in Sicilia per scoprire un nuovo sito iscritto alla lista dei patrimoni mondiali dell’umanità dall’Unesco. Perché la Val di Noto è assolutamente imperdibile? Andiamo nel sud est della Sicilia, per conoscere le sue meraviglie. Il nostro viaggio comincia in una data specifica.

Una catastrofe all’origine

Il terremoto del 1693 spazza via letteralmente città e centri abitati della Sicilia sudorientale. La ricostruzione che ne seguì portò con sé i canoni estetici più in voga del momento. Entriamo in punta di piedi nel cuore del Tardo Barocco siciliano.

Il Barocco siciliano

Sono tre le città che raggiungono l’apice di questa corrente: Caltagirone, Noto e Ragusa. Basta fare un giro per questi borghi e perdersi nelle Chiese caratterizzate da sontuose facciate e nei monumentali palazzi. Benvenuti nella Capitale Europea del Tardo Barocco. Questo stile unico è detto proprio “Barocco della Val Di Noto”.

Ecco perché la Val di Noto è assolutamente imperdibile. E’ proprio in alcune di queste zone che si sono girate le scene della serie “Il commissario Montalbano”. Uscito dalla penna di un grande della letteratura italiana, Camilleri, la fiction è in onda tutti i lunedì sera su Rai1.

E il cibo?

L’eccezionalità del clima della Val di Noto si riflette anche nel vino rosso, corposo e dal sapore inconfondibile che qui viene prodotto. Pachino, nota anche per il pomodoro omonimo, infatti, oltre ad essere poco distante, indicava in latino proprio il significato di “buon vino”. Sappiamo che gli antichi romani erano amanti del lusso e della bella vita. Ma addirittura nominare un luogo per la bontà del suo vino non ce lo saremmo mai aspettati!

L’afa: un rimedio?

Come rimediare al caldo sole della Sicilia? Il Gelato siciliano è la soluzione. Un consiglio? Gusto gelso o gelsomino. Da leccarsi i baffi. In questa zona dicono sia pure tra i migliori di tutta la Sicilia.