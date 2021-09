Molti di noi amano indossare tutti i giorni le catenine d’oro, d’argento o magari di un metallo non prezioso. Alcuni possiedono varie collanine, vecchi regali di battesimi, cresime e compleanni oppure ricordi di parenti. In molti, inoltre, indossano catenine con ciondoli a tema religioso, nomi di persona o semplici motivi decorativi.

Se, però, vogliamo indossare più d’una collana, potremo avere qualche problema. Un fastidio che in molti hanno sperimentato quando decidono di indossare due catenine una sopra l’altra è che, dopo poco, le varie collane finiranno per sovrapporsi, ingarbugliarsi e annodarsi in un groviglio difficilmente districabile.

Per questo motivo molti evitano di portare più collanine contemporaneamente, oggi, però, vedremo che c’è una soluzione. Infatti, ecco un trucco straordinariamente efficace per evitare che le collanine si ingarbuglino.

Un trucchetto per indossare tutte le collanine che vogliamo

Come abbiamo detto, quando indossiamo due o più collane di spessori e materiali diversi è molto comune che questi si ingarbuglino. A volte, oltre ad un effetto poco estetico, è possibile che si creino nodi difficili da districare. L’unica soluzione è togliere le catenine e snodarle, ma dobbiamo fare attenzione, perché potremmo danneggiarle. In questo articolo abbiamo visto come togliere i nodi alle collane in pochi secondi.

Se abbiamo più d’una collanina e vogliamo indossarle assieme, dovremo seguire questo semplice procedimento. Ossia, prendere le due collane, o più, che vogliamo indossare e unirle tra loro tramite la chiusura. Ora avremo ottenuto una unica lunga collana nata dall’unione delle altre.

Ecco un trucco straordinariamente efficace per evitare che le collanine si ingarbuglino

Adesso dovremo far fare alla lunga collana che abbiamo ottenuto due o più giri attorno al nostro collo. Dobbiamo, poi, chiuderla come faremmo con una singola collanina.

Ora possiamo aggiustare le lunghezze come preferiamo, magari lasciando una collana più in alto e una più lunga, in modo che gli eventuali ciondoli siano ben visibili. Un’idea è quella di lasciare il ciondolo più grande e pesante in basso e quello più piccolo e leggero in alto, ma possiamo giocare come preferiamo, l’importante è che non si sovrappongano.

Se vogliamo unire più di due collanine potremo ottenere un effetto scenografico con vari livelli di collana e di ciondoli. Ora che conosciamo questo trucco non avremo più il problema delle catenine che si attorcigliano, Resteranno sempre ferme nella posizione che abbiamo dato loro.

In questo modo non dovremo più scegliere quale collanina indossare, potremo direttamente mettere le nostre preferite tutte insieme.