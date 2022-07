Pochi inconvenienti in cucina sono tanto fastidiosi della perenne goccia di olio che scorre lungo la bottiglia ogni volta che la utilizziamo, ungendola e sporcandola. Non si tratta soltanto di dover continuamente pulire la bottiglia e il piano in cui viene appoggiata. Costituisce anche un pericolo perché una bottiglia unta e scivolosa potrebbe facilmente sfuggirci di mano e andarsi a infrangere in mille pezzi sul pavimento. Ma, fortunatamente, esiste un trucco davvero semplicissimo per abbandonare per sempre questo problema.

Basta un foglio di carta da pacco

Per eliminare una volta per tutte il problema della goccia di olio che cola lungo la bottiglia basta uno strumento banale che praticamente tutti abbiamo in casa: un foglio di carta da pacco. La tipica carta da pacco marrone è, infatti, utilissima per risolvere il fastidio della bottiglia d’olio unta per due motivi: è molto assorbente e non è scivolosa. Ma vediamo come utilizzarla.

Ecco un trucco semplicissimo per non far mai colare l’olio dalla bottiglia

Tagliamo un foglio di carta da pacco sufficientemente grande per essere avvolta intorno alla bottiglia e anche intorno al fondo. Il foglio deve arrivare quanto più in alto possibile sul collo della bottiglia. Avvolgiamo con cura la bottiglia dell’olio e assicuriamo il foglio di carta da pacco, pizzicandolo sul fondo oppure con un pezzettino di nastro adesivo (meglio se di carta, anch’esso assorbente). Il gioco è fatto: la carta da pacco assorbirà senza problemi qualunque gocciolina fuggitiva, e la bottiglia non ci scapperà mai più dalle mani.

Due alternative se non abbiamo la carta da pacco

Ecco un trucco semplicissimo per eliminare il problema della bottiglia sporca di olio. Al posto della carta da pacco, possiamo anche provvisoriamente usare della carta di giornale, che però durerà meno a lungo e dovrà essere sostituita spesso. Ma, se cerchiamo una soluzione più elegante e raffinata, dovremmo acquistare un’oliera apposita. L’oliera ha un beccuccio fatto apposta per evitare la formazione di gocce che poi colano lungo il contenitore, e previene completamente il problema. In alternativa, possiamo utilizzare un tipo di contenitore geniale che tutti abbiamo in casa e che ci permette di utilizzare l’olio senza sporcarci le mani. Ma se ormai il danno è fatto e la bottiglia si è sporcata, utilizziamo per pulirla un ingrediente molto semplice ed efficacissimo che tutti abbiamo in casa: l’aceto.

