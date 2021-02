L’olio è sicuramente uno degli ingredienti fondamentali e indispensabili che devono essere presenti in ogni cucina. Molto spesso teniamo a portata di mano diversi tipi di olio, dal più raffinato olio di oliva extra-vergine, fino all’olio meno pregiato per le fritture e, perché no, degli oli provenienti dall’oriente che però sono sempre più presenti nelle nostre cucine, come l’olio di semi di sesamo o l’olio di semi di lino. Tutti gli oli, però, presentano un’inconveniente: per quanta attenzione facciamo nel versarli, è inevitabile che qualche goccia sfugga al nostro controllo e finisca per ungere non soltanto la bottiglia o l’oliera, ma anche le nostre mani.

Questo inconveniente può risultare non soltanto fastidioso, ma potenzialmente anche disastroso se la bottiglia dovesse diventare troppo scivolosa e sfuggirci di mano.

Ma esiste una soluzione: abbiamo tutti in casa un contenitore in cui tenere l’olio per non sporcarci mai le mani.

Il contenitore ideale per l’olio è quello con lo spruzzino

Dimentichiamoci le oliere, le bottiglie o, peggio ancora, le latte metalliche per tenere l’olio a tavola. Tutti questi contenitori non sono a prova di goccia, e sicuramente diventeranno unti dopo pochi utilizzi. La vera soluzione è un’altra: abbiamo tutti in casa un contenitore in cui tenere l’olio per non sporcarci mai le mani. Si tratta dei contenitori con spruzzino. Sembra strano, ma questi sono perfetti per tenere l’olio.

Perfetto per non sporcarsi le mani

I contenitori con spruzzino sono perfetti per tenere l’olio. Questo perchè non rischiamo mai che qualche goccia scivoli lungo il contenitore per andare a impiastricciarci le mani. I contenitori con spruzzino sono perfetti soprattutto per tenere gli oli che di solito utilizziamo a crudo, come ad esempio l’olio di oliva per condire l’insalata o gli oli aromatizzati per dare una nota di sapore in più ai nostri piatti (ecco anche come preparare degli ottimi oli ai funghi e al peperoncino). Tenendo l’olio in un contenitore con uno spruzzino risolveremo finalmente l’eterno problema dei contenitori unti in cucina.