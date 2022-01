Avere l’incessante abitudine di scrollare lo schermo del nostro cellulare in cerca di news e informazioni è qualcosa di cui ormai non possiamo fare a meno. Spesso abbiamo anche la fissazione di controllare i messaggi sui nostri social perché aspettiamo con ansia una risposta al nostro messaggio. E non basta che ci sia la suoneria a farci comprendere l’arrivo della riposta tanto desiderata.

Fissazioni tecnologiche

L’uso della tecnologia ci porta ad avere piccoli assilli come quello di mantenere la memoria pulita e di andare a vedere se il messaggio è stato ricevuto e letto. E in tal caso non ce ne faremo una ragione vera e propria se la risposta non arriva entro breve tempo.

Dall’altra parte, anche chi ci legge sa benissimo che il messaggio è stato ricevuto e letto se gli compariranno come blu le due spunte.

Come sappiamo, queste ultime stanno accanto a ogni messaggio e indicano se il ricevente ha effettivamente ricevuto e letto il messaggio. Infatti, grazie agli ultimi, anche se non recentissimi, aggiornamenti dell’app, le due spunte dovrebbero diventare azzurre per confermare l’avvenuta lettura del messaggio.

La spunta azzurra dovrebbe facilitare la comunicazione. Ma alcune volte può dare adito a una serie di incomprensioni e dubbi, perché finiamo col chiederci perché quella persona non risponda ad un messaggio letto. La stessa cosa vale dunque anche nel nostro caso. E se la spunta blu ci crea ansia e fastidio possiamo rimediare mantenendo la nostra privacy con due semplici metodi. Infatti, se la spunta rimarrà neutra, potremmo rendere l’interazione sul noto social meno ansiogena.

Le spunte blu di WhatsApp possono creare molta ansia e stress ma è possibile eliminarle con questi 2 semplici metodi

Il primo metodo consiste nell’aprire l’app e cliccare sui tre puntini verticali posti in alto a destra. Comparirà la voce Impostazioni. Dopo averla cliccata, entreremo in Account e Privacy. A questo punto potremmo spostare verso off la lineetta alla voce Conferma di lettura. Da quel momento non potremo né ricevere né inviare la conferma di lettura dei messaggi. Eccezione è fatta per le chat di gruppo dove le conferme sono sempre inviate.

Il secondo metodo consiste nell’uso di un piccolo trucchetto senza cambiare le impostazioni presenti sul nostro telefonino. Disattiviamo il WiFi dal nostro cellulare o clicchiamo sulla modalità aereo. A questo punto i messaggi saranno scaricati in background e li potremo leggere senza che il mittente sappia che li abbiamo letti o no. Alla fine potremo tornare online con connessione WiFi o dati, ma il messaggio non riceverà le spunte blu.

È vero, dunque, che le spunte blu di WhatsApp possono creare molta ansia e stress ma è possibile eliminarle con questi 2 semplici metodi.