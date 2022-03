Quando arrivano le feste, la domanda fatidica è: cosa potremmo regalare? Ce lo domandiamo a Natale, a Pasqua, per i compleanni, le lauree e quant’altro.

Scegliere il regalo migliore da fare non è semplice come sembra e richiede un piccolo sforzo in termini economici e temporali.

Per non parlare poi della pazienza, necessaria per scegliere il cadeau più adatto alla persona senza fare i salti mortali.

Ogni giornata è piena di impegni, dal lavoro alla casa, e purtroppo ci ritroviamo impossibilitati a girare per negozi con lo spirito giusto.

Proprio come le ricorrenze già elencate, anche la Festa della Donna è un evento degno di essere festeggiato e meritevole di un bel regalo. Si sa che per il fatidico 8 marzo si regalano le tradizionali mimose, gialle e profumate che rallegrano gli ambienti emanando un odore meraviglioso. E se quest’anno volessimo regalare qualcosa di più originale, pur restando sempre in tema fiori?

E soprattutto, come potremmo acquistare un bel mazzo se non abbiamo tempo o, ancora peggio, se abitiamo molto lontani da chi dovrebbe riceverlo?

Nessun problema, una soluzione c’è ed è più facile di quanto si pensi.

Ecco cosa regalare per la Festa della Donna se non abbiamo tempo di andare per negozi o abitiamo distanti

Stiamo parlando dei fiori a domicilio tramite prenotazione e pagamento online.

Da ormai alcuni anni, molti fiorai hanno il proprio sito internet che mostra i fiori disponibili e le varie composizioni da realizzare.

In ogni parte d’Italia, basta scrivere su internet “fiorai a domicilio”, la città di nostro interesse et voilà, avremo davanti l’imbarazzo della scelta. Non solo nella città di destinazione, perché esistono diversi siti internet che fanno spedizioni proprio in tutto lo stivale da Nord a Sud.

Solitamente, i fiorai che lavorano a domicilio mostrano nelle loro pagine online le diverse composizioni con la relativa tariffa.

Possiamo trovarne da 20 o 30 euro, ma anche dai 50 in su. Il prezzo dipenderà dal tipo e dal numero di fiori, dalla grandezza del mazzo o della composizione e da eventuali ornamenti.

Inoltre, sarà necessario aggiungere il costo di spedizione, variabile in base alla distanza tra il fioraio ed il luogo di destinazione selezionato.

Ognuno applicherà un prezzo diverso, ma si aggira in media intorno ai 30-40 euro.

Ecco cosa regalare per l’8 marzo ma non soltanto, perché un bel mazzo di fiori è un’idea azzeccata in ogni caso e per qualsiasi evento.