La pietra e il marmo sono due materiali naturali estremamente apprezzati in architettura, ma anche per produrre accessori come lavabi o piani delle cucine. Questi materiali sono non soltanto belli da vedere e pregiati, ma anche molto resistenti. Purtroppo però hanno uno svantaggio: si possono macchiare molto facilmente.

Questo vale sopratutto per la pietra, che generalmente è più porosa. Per questo assorbe più facilmente lo sporco, come ad esempio macchie di grasso o olio.

Se abbiamo balconi o cortili in pietra possono avvenire anche altri inconvenienti. A molti sarà capitato di trovare la pietra macchiata dai bisogni di un simpatico cagnolino di passaggio. Ma niente paura, non è necessario comprare prodotti chimici specifici e costosi per liberarci dalle macchie, possiamo farlo molto facilmente con rimedi casalinghi. Vediamo come rimuovere le macchie da pietra e marmo con due ingredienti che tutti abbiamo in casa.

Bicarbonato e bibite gassate

È soprattutto un ingrediente comunissimo nelle nostre dispense che può diventare il nostro alleato più prezioso contro le macchie su pietra e marmo. Si tratta dell’immancabile bicarbonato. Il bicarbonato è miracoloso contro lo sporco, e può venirci in aiuto anche in queste circostanze.

Cospargiamo del bicarbonato sopra la macchia da trattare, e lasciamolo agire per almeno mezz’ora. Poi utilizziamo un ingrediente segreto. Si tratta della Coca Cola, o altra bibita gassata dalle caratteristiche simili, come la Pepsi o altra cola.

Queste bevande non sono solo gustosissime (attenzione però a non abusarne), ma possono anche essere nostre alleate nella pulizia delle superfici della casa.

Versiamo qualche goccia della bevanda prescelta sopra alla macchia con il bicarbonato. Puliamo energicamente con una spazzola o una spugna. La nostra macchia dovrebbe essere scomparsa.

Cosa fare in caso di macchie tenaci

Soltanto se la macchia ha resistito a questo trattamento, possiamo passare alle maniere forti. Possiamo ad esempio utilizzare la candeggina. Assicuriamoci però che il materiale da trattare non sia troppo delicato, facendo prima una prova in un angolino nascosto.

Ecco come rimuovere le macchie da pietra e marmo con due ingredienti che tutti abbiamo in casa. Possiamo anche creare un detergente generico per la casa con una pianta utilissima, la pianta del sapone.