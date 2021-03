Pochi inconvenienti sono più irritanti di una macchia ostinata sui vestiti. Tutti sanno che alcuni tipi di macchie sono più difficili da rimuovere di altre, come il temutissimo cioccolato, il pomodoro, lo smalto e la ruggine.

Esistono però alcune macchie che non sono soltanto difficili da rimuovere, ma praticamente impossibili. Persino i preziosissimi trucchi della nonna non hanno alcun effetto su queste temibili macchie, e nemmeno i più aggressivi smacchiatori industriali possono risolvere il problema.

Ce n’è una in particolare che deve farci perdere ogni speranza. Questa macchia non si toglierà mai più dai vestiti. Ecco come proteggersi.

Attenzione alle super-colle

Qual è la macchia più temibile di tutte? Ebbene, si tratta delle macchie causate dalle super-colle. Le super-colle sono materiali molti più ostinati e resistenti rispetto alle colle normali, e per quanto abbiano un’enorme utilità per le riparazioni quotidiane, certamente non sono amiche dei vestiti.

A quanti di noi è capitato di aggiustare un oggetto con la super-colla per poi scoprire che qualche goccia è caduta sui nostri vestiti? In questo caso, purtroppo è impossibile rimuovere completamente la macchia. Anche rimuovendo lo strato superficiale dell’incrostazione, le fibre sottostanti sono quasi sempre rovinate. Questa macchia non si toglierà mai più dai vestiti. Ecco come proteggersi.

Proteggere mani, vestiti, e scarpe

Come fare dunque a sfuggire alle temibili macchie di super-colla? Occorre prendere alcune precauzioni. Innanzitutto, proteggiamo non soltanto lo spazio su cui lavoreremo con dei giornali, ma anche e soprattutto la nostra pelle, utilizzando i guanti.

Indossiamo sempre dei vestiti da casa che possiamo permetterci di macchiare e sporcare. È importantissimo anche ricordarsi di indossare un grembiule protettivo, e non dimentichiamo anche le scarpe, che in caso di incidenti con la colla potrebbero macchiarsi.

Approfondimento

Attenzione anche all’errore da non fare mai quando si utilizzano le super-colle liquide.