Le faccende domestiche sono una grande tortura. Tra le tante, una delle più noiose e faticose (e per questo odiate) è stirare. Soprattutto in questo periodo, in cui fa molto caldo, è una mansione domestica davvero molto faticosa. Non solo per il calore emanato dal ferro da stiro, ma anche perché ci costringe a stare tante ore in piedi. A tutti piacerebbe evitare di stirare. In alcune occasioni, poi, questa, più che una necessità, diventa una vera e propria esigenza. Pensiamo ad esempio quando siamo fuori casa per vari giorni, ad esempio in vacanza. Situazione tra l’altro attualissima. In questo articolo affronteremo l’argomento.

Iniziamo col ricordare un rimedio che usavano le nostre nonne. In mancanza del ferro, facevano scaldare un po’ di acqua in una pentola dal fondo bello largo. Quindi usavano il fondo della pentola calda proprio come se fosse il ferro. Quando si è fuori casa, ad esempio in hotel, per distendere alcune pieghe ostinate possiamo sfruttare la piastra dei capelli. Questo sistema è utile su qualsiasi abito, ma anche per zone difficili da raggiungere, come i colli e i polsini delle camicie. La piastra non deve essere eccessivamente calda. Inoltre, deve essere ben pulita, senza alcuna traccia residua né di capelli né di prodotti particolari.

Per le situazioni di estrema emergenza, possiamo sfruttare il calore dell’asciugacapelli, elettrodomestico molto versatile perché utile per svariate mansioni domestiche. In caso di pieghe difficili, inumidire la parte e puntare il calore del phon sul tessuto da asciugare. Mantenere una distanza di minimo 2 o 3 cm per evitare di bruciare il capo. Ma queste non sono le uniche alternative al ferro da stiro.

3 trucchi per stirare senza ferro oltre phon, piastra e pentola

A casa o non, anziché stendere i panni piegandoli sui fili dello stendibiancheria, appendiamoli sulle grucce. Questa tecnica è valida per le camicie ma anche per le t-shirt. Esistono anche le grucce dotate di pinze, per appendere gonne e pantaloni agganciandoli per la vita. Sfruttando la forza di gravità, il peso dei capi bagnati eviterà la formazione di pieghe. Se abbiamo abiti, anche eleganti, un po’ stropicciati, esponiamoli al vapore acqueo. Basterà appenderli per bene nella stanza da bagno quando ci facciamo la doccia.

Vediamo ora un’altra tecnica da adottare sempre se si è fuori casa. Potremmo appoggiare il capo da stirare su una superficie piana. Lisciamo per bene con le mani le zone che presentano più pieghe. Fatto ciò, arrotoliamo l’indumento e appoggiamovi sopra un peso. L’ideale sarebbe sistemarlo sotto a un materasso. Lasciamolo poi in posa per almeno 20 o 30 minuti. Ecco, quindi, i 3 trucchi per stirare senza ferro ovunque e senza fatica oltre a phon, piastra e pentola.

Ancora un paio di consigli generici, validi anche a casa e in inverno

In pieno inverno, a casa, possiamo sfruttare il calore del termosifone. Per avere capi poco spiegazzati dopo il lavaggio, impostiamo la funzione della centrifuga breve (600 giri). Infine, se utilizziamo l’asciugatrice, inseriamo all’interno un cubetto di ghiaccio. Creerà quel giusto grado di umidità utile per evitare pieghe ostinate.

