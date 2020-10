A chi non è mai capitato di tirare fuori dalla lavatrice dei vestiti completamente rovinati perché abbiamo messo per errore un capo d’abbigliamento colorato nel bucato dei capi bianchi? Purtroppo in questi casi c’è poco da fare, e ci toccherà dire addio al bianco candido dei nostri capi. Ma non tutto è perduto, possiamo impedire che succeda di nuovo con un procedimento alla portata di tutti. Ecco un semplice trucco per non far stingere i capi colorati.

Esiste un rimedio naturale per non far stingere i capi

Negli ultimi anni sono stati messi in commercio diversi rimedi per questo inconveniente. Come ad esempio delle salviette ‘salvacolore’ da mettere in lavatrice insieme ai capi colorati per evitare che stingano. Ma lo sapevi che esiste un trucco naturale semplicissimo per non far stingere i capi colorati?

Si tratta di un rimedio veloce e poco costoso, e tutti abbiamo in casa gli ingredienti necessari.

Ecco un semplice trucco per non far stingere i capi colorati

I capi che tendono di più a stingere sono quelli di colori scuri e intensi, come ad esempio il blu, il verde o il rosso. E a chi non è capitato di tingere un intero bucato di rosa per aver inserito per errore un capo rosso in lavatrice?

Ma non temete, basta un semplice rimedio casalingo per ovviare a questi inconvenienti e dire addio ai bucati rovinati da un capo che stinge.

Basta un ingrediente semplice

Si tratta di un ingrediente miracoloso che tutti abbiamo in casa: l’aceto. Lo sapevi che basta un po’ di aceto per impedire alle stoffe più scure di stingere?

Quando acquistiamo un capo nuovo, basterà metterlo a bagno in una bacinella di acqua tiepida e aggiungere mezzo bicchiere di aceto di vino bianco.

Lasciamo riposare il nostro capo colorato per qualche ora in questo misto di acqua e aceto.

Poi risciacquiamo con cura.

Vedrete che al prossimo bucato il vostro capo colorato non stingerà in lavatrice, e potrete finalmente lavare capi bianchi e colorati nello stesso carico.

Ecco svelato un semplice trucco per non far stingere i capi colorati.