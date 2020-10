Volete scoprire come fare colpo su una signora che vi piace ma non sapete da dove cominciare? In questi casi l’apparenza è fondamentale. Ecco i tre capi d’abbigliamento maschile a cui le donne non sanno resistere.

Curare il nostro aspetto è indispensabile non solo sul lavoro o durante un incontro mondano, ma anche se volete fare colpo su qualcuno che vi piace.

E se la moda femminile offre infinite soluzioni per comporre un outfit attraente e originale, per i signori le cose sono molto più complicate.

Ma non perdete la speranza! Ecco i tre capi d’abbigliamento maschile a cui le donne non sanno resistere.

Seguite questi consigli e la conquisterete in un batter d’occhio

Purtroppo non bastano jeans e t-shirt per suscitare l’interesse femminile, serve molto di più! Ecco i tre capi d’abbigliamento maschile a cui le donne non sanno resistere!

a) Camicia. Non è necessario che spediate una fortuna per un completo di Armani, ma sicuramente una camicia di qualità sarà un investimento importante nel vostro guardaroba. Scegliete materiali naturali quali lino e seta, e un colore che si adatta bene la vostra carnagione. In mancanza di idee, il bianco è un colore elegante e versatile. Ma non abbiate paura di sperimentare con motivi e colori. Le donne apprezzano un po’ di fantasia.

b) Scarpe eleganti. Dimenticatevi le scarpe da ginnastica e i mocassini. E che non vi passi per la testa di presentarvi a un appuntamento in sandali di plastica! Un buon paio di scarpe può essere l’elemento che definisce il vostro look. Puntate su materiali di qualità come il cuoio e su colori neutri, quali il nero e il marrone. Farete sicuramente colpo sulla vostra lei.

c) Profumo. È vero, non si tratta di un vero e proprio capo d’abbigliamento, ma investire su un buon profumo potrebbe essere la chiave per conquistare la vostra lei una volta per tutte.

Scegliete una fragranza di qualità, non troppo pungente né troppo dolce. E mi raccomando, spruzzate con moderazione!

Ora che avete scoperto quali sono i tre capi d’abbigliamento maschile a cui le donne non sanno resistere siete pronti per un appuntamento romantico. Buona fortuna!