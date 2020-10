L’autunno che avanza porta con sé tante incertezze sotto il cielo. Due su tutte, per chi ha a cuore la salvaguardia dei propri investimenti: il coronavirus e la successione del Presidente USA Trump. Al momento sembra regnare l’incertezza in merito agli sviluppi di queste variabili. Anche se la volatilità, misurata dallo spread, almeno per il momento, è decisamente a bada. Tuttavia, il maggior dubbio del piccolo risparmiatore riguarda come non perdere soldi in portafoglio, tra Covid e le elezioni USA, ed evitare scottature.

Prima o poi arriverà anche un post-Covid

Malgrado l’incertezza, una cosa saggia da fare è tenere a mente un’importante distinzione. Attualmente siamo nella fase Covid, ma bisogna guardare avanti e, comunque, immaginare anche un dopo.

Come si evolverà il mercato nei prossimi mesi?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

In questi giorni stiamo rivivendo alcune piccole restrizioni in varie attività. È il caso di alcune regioni d’Italia, ma anche di altre aree d’Europa. Allo stato attuale, nulla può escludersi per il futuro prossimo. È stato stimato che un eventuale secondo lockdown, sia pure di breve durata, potrebbe pesare per un ulteriore 3% di PIL.

Le elezioni USA

La seconda variabile che potrebbe influenzare i mercati, e dare loro volatilità, sono le prossime elezioni USA. Un piccolissimo assaggio lo si è avuto con la diffusione della notizia del contagio di Trump. Difficile sapere, oggi, quale sarà l’esito finale delle urne. Ancora più difficile è, addirittura, anticipare ad oggi la possibile reazione dei mercati. Giusto per fare degli esempi, l’attuale Presidente in carica è più “market friendly” in termini di fiscalità. Lo sfidante Joe Biden, invece, in caso di vittoria spingerà di più verso la green economy.

Anche in questo caso, il piccolo risparmiatore si domanda: chi dei due candidati darà più booster ai mercati? E quindi più tendenza, più trend, al rialzo o al ribasso a seconda della lettura degli eventi che darà il mercato? Come non perdere soldi in portafoglio tra Covid e le elezioni USA?

Alcune regole d’oro

Come facilmente si evince, la situazione è a dir poco fluida e potenzialmente mutevole. Come attrezzarsi per affrontare e vincere i mercati?

Anzitutto, non innamorarsi mai troppo di alcuni temi: ciò che ha funzionato ieri non è detto che funzionerà anche domani. Quindi, essere aperti a considerare ogni scenario di mercato, oltre che ponderati al massimo, nelle decisioni di acquisto o di vendita. E le elezioni USA, o meglio il loro esito, indubbiamente, avranno una notevole incidenza sui futuri scenari.

In secondo luogo, evitare, come sempre, l’all-in. È da più parti dimostrato che la prima forma di protezione del capitale è la diversificazione, geografica (50% USA, 30% Europa, 20% Giappone) e per asset class.

Un terzo aspetto da tenere presente è prestare attenzione ai fondamentali dell’azienda quotata. Il Covid, sia pure indirettamente, ha dato una lezione: sta cambiando, cioè, il business model delle corporate. Quello che era nel pre-Covid non è detto ritornerà in futuro. Le aziende hanno capito quest’orientamento e stanno riadattandosi. C’è chi lo ha fatto subito, o non ne ha subito più di tanto, e in Borsa è riuscito a ripartire. Altri, invece, sono in una fase di rimodulazione del proprio business. Giusto per fare piccoli esempi, si pensi alle aziende del turismo (crocieristica, parchi giochi, avio linee, etc) e ai relativi titoli.

Quarto elemento, tenersi sempre informati. Perché la complessità va gestita e non subita. Anche in questo caso, forniamo un piccolo contributo in tema di cultura finanziaria in questo prezioso articolo.

Abbiamo, dunque, fornito una piccola bussola su come non perdere soldi in portafoglio tra Covid e le elezioni USA. Perché, prima di tutto, conta sempre non perdere i risparmi sin qui accumulati. Poi, il resto, verrà a seguire.