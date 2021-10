L’autunno è arrivato e con esso gli immancabili insetti verdi odiati da tutti. Non c’è niente di più fastidioso delle cimici, e forse anche gli animalisti più convinti concorderanno. L’aggettivo fastidioso è quello più leggero associato al loro nome. Per alcuni sono brutte, per altri maledette, per altri ancora terribili.

Si annidano dappertutto, tra le tende, in mezzo alle persiane, entrano in casa senza che ce se ne accorga. Ne sentiamo il fastidioso brusio che accompagna il loro volo. Il ticchettare quando, con le zampine, toccano alcuni oggetti, come lampade e lampadari. Tutti sanno che per eliminarle è sconsigliato schiacciarle per evitare che fuoriesca il liquido puzzolente che le loro ghiandole secernano quando avvertono pericolo.

Ecco un rimedio naturale che elimina le cimici in meno di un minuto

Come prevenire il loro ingresso in casa nostra? Come limitare l’accesso ai nostri locali? Armiamoci di un uno spruzzino o di un piccolo nebulizzatore a pompa. Riempiamolo di acqua. A questo punto aggiungiamo il prodotto biologico capace di eliminare le cimici. Stiamo parlando del sapone potassico molle, un insetticida naturale, molto usato nell’agricoltura biologica. È facilmente acquistabile in commercio ed è letale per le cimici. La sua composizione è simile a quella del più comune sapone di Marsiglia. Il sale potassico è mescolato ad acqua, glicerina e all’olio vegetale. La loro reazione fa scaturire questa sostanza che è al 100% naturale.

Per un litro di acqua, utilizziamo 10 ml di prodotto. A questo punto con lo spruzzino o il nebulizzatore andiamo a percorrere tutto il perimetro delle nostre porte e delle nostre finestre. Possiamo spruzzarlo anche tra le doghe delle persiane e sulle nostre tende senza problemi. Quando le cimici entreranno a contatto con questa sostanza, la loro vita sarà segnata. Infatti, il sapone molle potassico andrà ad occludere le loro via respiratorie e in pochi secondi le porterà all’asfissia.

Ecco un rimedio naturale che elimina le cimici in meno di un minuto, che possiamo utilizzare anche andando ad agire direttamente sul fastidioso animale in casa. Se è riuscito a entrare senza toccare stipiti, persiane o tende, possiamo eliminarlo con una semplice spruzzata di liquido. È sicuramente un rimedio più macabro, perché ne osserveremmo la morte in diretta, ma la sua efficacia è immediata. Se invece non si vuole essere così crudeli, sarà sufficiente colpire la cimice in volo con un giornale per farla cadere a terra. A quel punto, ancora stordita, proverà a camminare. Basterà prendere un foglio, farla salire sopra, aprire la finestra e soffiare leggermente per mandarla via. La cimice si riprenderà e continuerà la sua vita.