Gli appassionati di cinema sanno bene quanto una trama ben strutturata e sceneggiata possa letteralmente cambiarci la giornata. Infatti, ci sono alcuni film e alcune serie che riescono in qualche modo a creare una forte connessione con lo spettatore. Le storie che vengono raccontate hanno la capacità, spesso, di interagire direttamente con le persone e di coinvolgerle sin dal primo secondo. Ma dietro tutto questo, c’è un lavoro intenso e faticoso. Quando il risultato, però, è una pellicola che tocca le corde più nascoste dell’anima degli spettatori, allora possiamo sicuramente dire che ne è valsa la pena. Il fatto è che, come per tanti aspetti dell’arte, anche quella cinematografica offre un’infinità di prodotti tra cui è difficile scegliere. E, proprio per questo motivo, vogliamo rendere la selezione più facile, consigliando alcune trame davvero meravigliose.

Questo imperdibile film su Netflix ha sbaragliato la concorrenza e ci terrà incollati allo schermo come mai

La scelta di un film da guardare quando si è a casa può totalmente stravolgere l’andamento della nostra serata. Ed è per questo che dobbiamo essere attenti quando facciamo la nostra selezione. Per rendere il tutto più semplice, in questo nostro precedente articolo avevamo già consigliato una trama davvero ben strutturata. Oppure, se questa non dovesse convincere, si può ritrovare un altro consiglio qui. Oggi, però, vogliamo presentare un’altra pellicola ancora, che ha ricevuto critiche più che positive e che ha toccato nel profondo gli spettatori. Stiamo parlando di “Roma” di Alfonso Cuarón. Infatti, questo imperdibile film su Netflix ha sbaragliato la concorrenza e ci terrà incollati allo schermo come mai.

La trama di Roma e la bravura magistrale del regista

Entriamo nel capolavoro di Cuarón in un Mondo in bianco e nero, che ci trasmetterà un senso di straniamento sin dal primo momento. Ci addentreremo negli anni ’70 ed entreremo in contatto con la storia di una famiglia messicana che si è stabilita a Colonia Roma. Quest’area di Città del Messico verrà descritta dal regista e farà da sfondo alle vicissitudini che coinvolgono i protagonisti. Avremo l’opportunità di toccare con mano alcuni problemi di vita vera del tempo, soprattutto quelli sociali, mentre ci accorgeremo che il regista ha lasciato molto di sé nel dispiegarsi della trama.

La bravura incommensurabile di Cuarón sta nel fatto che lo spettatore sarà così coinvolto dalla vita dei protagonisti che non si renderà conto di perdere interesse per il finale. Non si tratta, infatti, di un film che lascia una suspense tale da voler vedere come finisce. Ma piuttosto è un racconto che tocca tutti noi e che coinvolge come mai prima d’ora grazie alla descrizione dettagliata ed emotiva della storia.

