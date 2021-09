I capelli, durante il periodo estivo, vivono una stagione molto favorevole e positiva. Sembrano più folti, lucenti e pieni di vita. Accade invece, con l’inizio dell’autunno, ma già dal principio di settembre, che i capelli inizino a cadere. La caduta stagionale dei capelli è un fenomeno normale per molti e non c’è motivo di allarmarsi.

Una persona perde tra 50 e 100 capelli ogni giorno, ma nella maggior parte dei casi il fenomeno passa inosservato. I capelli cresciuti lasciano il posto per la crescita di nuovi. A partire da settembre però il ciclo di crescita dei capelli cambia. Il cuoio capelluto inizia a perdere i capelli circa quattro volte più velocemente che nella stagione precedente. Come contrastare questo fenomeno? Ecco un rimedio efficace per combattere e ridurre la caduta dei capelli durante l’imminente periodo delle castagne.

Perché ne perdiamo in autunno?

Uno studio di qualche anno fa ( Kunz M. et al, 2009 ) aveva misurato la caduta dei capelli nelle donne in un arco di tempo di 6 anni. I ricercatori avevano scoperto che in estate c’erano più capelli nella fase telogen (ossia la fase di riposo del capello, di preparazione alla caduta). Questi capelli tendevano a cadere dal cuoio capelluto circa 3 mesi dopo la metà dell’estate (il solstizio d’estate), ossia a partire da settembre. È un processo naturale quindi e non abbiamo di che preoccuparci.

Ecco un rimedio efficace per combattere la caduta dei capelli durante l’imminente periodo delle castagne

La caduta dei capelli in autunno, abbiamo visto, è del tutto normale. È vero, tuttavia, come durante questa stagione alcune persone (soprattutto donne, negli uomini il fenomeno è minore) perdano più capelli rispetto ad altre. Possiamo intervenire nutrendo i nostri capelli e rendendoli più forti nei seguenti modi:

L’utilizzo di sieri volumizzanti e balsami protettivi per capelli stimola i follicoli, idrata il cuoio capelluto e fa sembrare i capelli più spessi e più sani. La maggior parte di questi prodotti contengono sostanze nutritive e oli essenziali preziosi, e possono essere utilizzati quotidianamente. Potremmo chiedere un consiglio al nostro parrucchiere di fiducia sui prodotti da acquistare;

Alcune vitamine sono essenziali per la crescita di capelli sani e forti. La vitamina A, per esempio, aiuta le ghiandole della pelle a produrre una sostanza oleosa chiamata sebo. Il sebo idrata il cuoio capelluto e aiuta a mantenere i capelli sani. La vitamina C è necessaria per produrre collagene e può aiutare a prevenire l’invecchiamento dei capelli. La vitamina E aiuta a prevenire lo stress ossidativo e ad aumentare la crescita dei capelli. Infine il ferro: la sua carenza è una delle principali cause di caduta dei capelli, soprattutto nelle donne. Il cibo è la migliore fonte di vitamine necessarie per la crescita dei capelli. Tuttavia, se non ne assumiamo abbastanza nella dieta, gli integratori potrebbero tornare utili. Possiamo sempre chiedere a riguardo al nostro farmacista di fiducia.

L’alimentazione, come sempre, ha un ruolo chiave per il benessere del nostro organismo, capelli compresi. Una dieta ricca di patate, carote, spinaci, agrumi, legumi e così via ci aiuterà sicuramente a superare questa caduta di capelli stagionale.