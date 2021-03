Pastiere, colombe o brioches hanno tutte in comune un ingrediente: le uova. Si tratta di dolci tipici del periodo pasquale e che impiegano tutti un gran numero di uova. Per abbattere gli sprechi in cucina, ecco un riciclo intelligente dei gusci delle uova impiegate per i dolci di Pasqua.

Basterà utilizzare i gusci per realizzare delle meravigliose uova colorate in modo naturale, come centrotavola del pranzo pasquale. La Redazione di ProiezionidiBorsa mostrerà come procedere.

Cottura delle uova

Bisogna precisare che questo metodo intende rappresentare un riciclo ecologico degli scarti della preparazione dei dolci. Per tale motivo, consigliamo di usare i gusci delle uova crude, precedentemente svuotati per le preparazioni dolciarie.

Per mani principianti, tuttavia, consigliamo di cuocere precedentemente le uova da sode, secondo le tempistiche indicate in questo precedente articolo. Impiegando colori naturali, è possibile usare le uova sode e colorate per addobbare la tavola. Ma nulla impedisce di poterle anche sgusciare e mangiare.

Altrimenti, basterà praticare un minuscolo foro sull’uovo e aspirarne il contenuto con una siringa, per poi impiegarlo nei dolci.

La tecnica di colorazione

Uova colorate: ecco un riciclo intelligente dei gusci delle uova impiegate per i dolci di Pasqua. Basterà immergere le uova in acqua colorata con ingredienti totalmente naturali. Ecco, quindi, una carrellata dei principali coloranti naturali che la cucina offre.

Basterà immergere i cibi elencati per alcuni minuti in acqua. Poi ripetere anche con i gusci di uova, con molta delicatezza, e fino a completo assorbimento del colore. E, in fondo all’articolo, una chicca per i Lettori più creativi!

Rosso, viola, arancione e giallo

Per il rosso consigliamo l’utilizzo della rapa rossa o della cipolla rossa di Tropea. Quest’ultimo darà vita a uova rosse con qualche punta di fucsia.

Per l’arancione, invece, le bucce di scarto della cipolla dorata oppure pochissimo caffè. È possibile ottenere uova gialle con lo zafferano, la carota o la curcuma. Per il viola, invece, bisognerà sacrificare un po’ di vino rosso.

Blu, azzurro e verde

Per meravigliose uova blu consigliamo un’infusione a base di succo di mirtilli e per uova azzurre il cavolo rosso o il prezzemolo. È possibile ottenere uova verdi riciclando l’acqua degli spinaci. O utilizzando un po’ d’acqua aromatizzata al lime.

Centrotavola artistico

Per un centrotavola più artistico consigliamo di rimuovere con dell’aceto bianco eventuali timbri dalle uova bianche. Poi bisognerà farle bollire con acqua e succo d’uva.

Lasciare qualche altro guscio bianco vuoto e inserire all’interno della nebbiolina o qualche piccola spiga di grano. Collocare entrambe le tipologie di uova in una ciotola riempita di paglia e aggiungere qualche candela.