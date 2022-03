Ecco un ottimo consiglio per realizzare una recinzione del giardino o dell’orto oppure per i propri animali nella primavera di marzo aprile 2022 senza preoccuparsi delle regole edilizie

È in arrivo la primavera, marzo e aprile ci regalano un clima mite e un giardino rigoglioso. È, dunque, il momento di occuparsi di terrazzi, orti e giardini e delle nostre piante, che in questo periodo danno il meglio di sé. Come già ricordato dagli esperti di ProiezionidiBorsa, la legge prevede diversi incentivi economici per aiutare i cittadini a ristrutturare il proprio giardino. La primavera, allora, può essere un ottimo momento per sfruttare il clima mite e gli incentivi economici e mettere mano al proprio giardino.

Oltre a questo, l’immobile può ottenere grandi vantaggi sia economici, in termini di maggiorazione di valore, che pratici dalla ristrutturazione del suo spazio verde. Per portare un esempio, un intervento molto importante è quello dell’organizzazione degli spazi. L’organizzazione degli spazi è fondamentale sia per l’orto, per ottenere la massima resa, sia per il giardino. Infatti, un giardino ben organizzato acquista un aspetto incantevole e sontuoso da fare invidia. Questo risultato è impossibile da raggiungere senza un’organizzazione ben pensata.

Ottime idee per l’organizzazione del proprio spazio verde

Ed allora, ecco un ottimo consiglio per realizzare una recinzione per il proprio orto o giardino ma anche per i propri animali. Oppure anche una recinzione che protegga il proprio spazio verde dall’accesso o dallo sguardo curioso di terzi. Questi interventi si possono realizzare tranquillamente senza incorrere in violazioni della normativa edilizia seguendo questa piccola indicazione.

Il consiglio è, infatti, quello di costruire la recinzione che ci interessa utilizzando materiali a basso impatto visivo e ambientale. Per portare un esempio, ottimi sono gli assi di legno di recupero per realizzare uno steccato rustico. Un’idea davvero originale e che può dare grandi soddisfazioni, oltre ad essere poco impattante, è quella di utilizzare i rami degli alberi. Ci sono davvero molti modi per creare delle recinzioni efficaci ed estremamente omogenee con l’ambiente circostante.

Ecco un ottimo consiglio per realizzare una recinzione del giardino o dell’orto oppure per i propri animali nella primavera di marzo aprile 2022 senza preoccuparsi delle regole edilizie

Il consiglio è quello di concentrarsi appunto sul basso impatto della recinzione, e questo non solo per ragioni estetiche. Infatti, il Consiglio di Stato, con la recente sentenza 1609 del 2022, ha spiegato che non è necessario alcun titolo edilizio per realizzare una recinzione. A patto che questa, anche grazie al materiale utilizzato, abbia un impatto visivo e ambientale molto basso. La recinzione, cioè, non deve alterare l’estetica dell’ambiente circostante in maniera significativa. Grazie a questa indicazione, sarà possibile realizzare utili recinzioni nel proprio giardino senza la necessità di qualsiasi autorizzazione.