Riconoscere i segnali che il nostro corpo ci invia ogni giorno è fondamentale per prenderci cura della nostra salute. Infatti, essere consapevoli e coscienti del modo di comunicare del nostro organismo può davvero aiutarci nel corso della vita. Per questo motivo, dovremmo sempre informarci, tenendo presente ogni tipo di sintomo. Così, potremmo riconoscerli più facilmente e, qualora fosse necessario, contattare un medico di fiducia.

Neuropatie paraneoplastiche, i danni ai nervi da tenere sotto controllo e le manifestazioni che potrebbero presentarsi

Oggi vediamo i sintomi che potrebbero riscontrarsi in caso di neuropatie paraneoplastiche. Stiamo parlando, in questo caso, di reazioni immunologiche che l’organismo manifesterebbe proprio per combattere il tumore. Lo spiega più nel dettaglio Humanitas, che offre un quadro completo della questione. Gli esperti ci dicono come le neuropatie paraneoplastiche danneggino proprio i nervi, tentando di difendere il nostro organismo da attacchi tumorali. Avendo delle manifestazioni fisiche evidenti, però, potremmo provare a riconoscerle, così da tenere la situazione sotto controllo.

Se avvertiamo una strana sensazione di intorpidimento o difficoltà a digerire, dovremmo fare attenzione perché in questo caso potrebbero indicare un tumore latente

In primis, dovremmo sapere che, in caso di neuropatie paraneoplastiche, potremmo riscontrare dei bruciori particolari o degli stimoli simili a quelli di quando veniamo punti. In questo caso, potremmo avvertire questa strana sensazione negli arti. Quindi, si arriverebbe a un senso particolare di intorpidimento, non spiegabile con altre cause. Inoltre, non dovremmo essere esattamente capaci di coordinarci e, in alcuni casi, si potrebbe andare anche incontro a cadute dovute alla debolezza dei muscoli. C’è anche una complicazione con gli sfinteri, che la persona colpita non riesce a gestire come fa normalmente. Inoltre, anche una pressione che oscilla e un’attività più lenta della digestione potrebbero essere tra le avvisaglie.

Perciò, cerchiamo di tenere a mente questi messaggi. Se avvertiamo una strana sensazione di intorpidimento o abbiamo difficoltà nella coordinazione o problemi di digestione, dovremmo cercare di capire la situazione in cui ci troviamo. Ovviamente, questi sintomi possono essere collegati ad altri diversi problemi. E, in alcuni casi, anche fortunatamente meno gravi di quello che abbiamo appena descritto. Solo nel caso in cui i segnali dovessero presentarsi ripetutamente, sarebbe il caso di preoccuparsi. E, tra l’altro, senza allarmismi. Infatti, qualora dovesse essere così, la cosa migliore da fare sarà rivolgersi al proprio medico di fiducia. Solo in questo modo potremo avere una risposta certa e sicura.

