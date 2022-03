Quante volte ci preoccupiamo della nostra salute e ci accorgiamo che è un bene molto prezioso. Siamo convinti che va curata con attenzione per prevenire eventuali problemi. Come dice il vecchio proverbio “prevenire è meglio che curare”. Un comportamento saggio per allontanare le malattie è certamente curare bene l’alimentazione.

Negli alimenti abbiamo tutto quello che occorre all’organismo per vivere in salute. Uno stile alimentare molto consigliato dagli esperti è la dieta mediterranea.

Tra gli alimenti di questa dieta troviamo la pasta, il pesce, l’olio extravergine di oliva, verdure e ortaggi, basilico e prezzemolo, latte e prodotti caseari. A questi si aggiunge anche un basso consumo di carne rossa. Chi segue la dieta mediterranea potrà avere ossa forti e sistema immunitario indistruttibile, nonché godere di buona salute.

Un alimento portentoso

Alcuni alimenti danno al corpo gli elementi di cui più ha bisogno. Uno di questi è l’olio di pesce, ricco allo stesso tempo di vitamina D e grassi omega 3.

L’olio di pesce si ricava con un processo particolare da alcuni pesci, come il salmone e il pesce azzurro. Molto noto è l’olio di fegato di merluzzo, particolarmente ricco di vitamina D, come spiegato nell’approfondimento in basso.

Ossa forti, sistema immunitario indistruttibile e colesterolo basso con questi integratori naturali ricchi di grassi omega 3 e vitamina D

La vitamina D si prende facilmente con l’esposizione al sole. Per questo motivo in inverno è consigliabile integrarla con l’alimentazione. Anche le persone che non hanno possibilità di uscire molto potrebbero assumere degli integratori, oltre che alcuni alimenti.

Oltre all’olio di fegato di merluzzo, anche l’olio di pesce contiene una certa quantità di vitamina D. Questa è anche presente nei pesci grassi come il salmone o lo sgombro.

Uno dei benefici della vitamina D è di rendere le ossa più forti. Collabora, infatti, insieme al fosforo per fissare il calcio alle ossa. Oltre a rinforzare lo scheletro, aiuterebbe anche a mantenere il sistema immunitario in forma.

I grassi omega 3, contenuti nell’olio di pesce, svolgerebbero alcune importanti funzioni. Una di queste consiste nel tenere sotto controllo i livelli di trigliceridi e colesterolo.

Quanto olio di pesce assumere

L’olio di pesce si assume soprattutto attraverso gli integratori. Secondo gli esperti, bisogna assumerne meno di 3 grammi al giorno. Di più potrebbe interagire con la coagulazione del sangue. Una quantità minore di 3 grammi è considerata senza conseguenze, anche in caso di gravidanza e allattamento.

Approfondimento

Oltre a essere l’alimento più ricco di vitamina D, ne basterebbe un cucchiaino per abbattere il colesterolo, ridurre l’artrosi e rinforzare le ossa