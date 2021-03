I nuovi metodi moderni, tablet e telefoni hanno concesso di avere a portata di mano la situazione delle entrate e delle uscite riguardo operazioni bancarie o altro. Questo consente di pensare di avere la situazione sotto controllo ma non è cosi. Andiamo a vedere come fare. Ecco un oggetto utile che farà risparmiare e gestire le spese familiari.

Spese extra

Tra bollette e scadenze e spese impreviste gestire le spese familiari può diventare un problema. Quello che spesso sfugge sono quelle piccole spese che non si ricordano e che messe insieme diventano una grande cifra. In questo momento di crisi economica favorire il risparmio diventa il primo obiettivo. Come fare? Si può agire per non perdere di vista ogni spesa e ogni guadagno? Come essere in condizione di pianificare le uscite e le entrate e nelle uscite includere tutto? Ecco un oggetto utile che farà risparmiare e gestire le spese familiari.

Tutto sotto controllo

I metodi antichi sono stati messi da parte ma non sempre la loro utilità viene sostituita dall’elettronica. Un’agenda cartacea in casa ferma sopra un mobile da utilizzare per segnare tutti gli extra. Annotare ogni spesa può essere un aiuto importante nel risparmio. Nulla vieta per i più tecnologici farlo anche sul telefonino nella funzione agenda. L’agenda cartacea è un oggetto che può utilizzare chiunque. Tra l’altro se si perdono i dati l’agenda resta.

Favorire il progresso

Assolutamente si. Noi di Proiezionidiborsa siamo a favore di ogni forma migliorativa e di progresso ma ci rivolgiamo a tutti. Un oggetto cartaceo permette a giovani e anziani di pianificare le spese. Fare proiezioni di mese in mese. Questo aiuta a non fare gli stessi errori con troppe spese extra. Consente di avere un quadro generale per capire a cosa rinunciare. Avere la propria situazione economica sotto controllo permette non qualcosa in meno ma qualcosa in più. Si capirà che in questo modo ci si potrà permettere qualche spesa mirata e soddisfacente.