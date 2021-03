Pulire il freezer può davvero essere un’attività noiosa e lunga. Inoltre, di solito comporta lo scongelamento di tutti i surgelati presenti all’interno. Sbrinare il freezer, però, è molto importante. Affinché l’elettrodomestico abbia lunga vita, non si crei uno strato di ghiaccio eccessivo sulle pareti, è necessario pulirlo completamente almeno due volte l’anno.

Ma come fare a pulirlo senza dover per forza scongelarne il contenuto? La soluzione è, o consumare prima tutto quello che si ha all’interno, oppure usare un trucco fantastico. Ecco il metodo più veloce per pulire il freezer senza scongelare i surgelati. Ci saranno d’aiuto due oggetti casalinghi molto comuni che tutti posseggono.

Cosa serve per sbrinare velocemente

La strumentazione necessaria all’operazione non comporta grandi ricerche. Gli oggetti necessari sono facilmente reperibili in tutte le case. Per prima cosa bisogna munirsi di borse termiche. In alternativa, si possono usare mattonelle e ghiaccioli da freezer.

Servirà anche una bacinella dove riporre tutti gli alimenti surgelati durante l’operazione. Per la pulizia serviranno aceto bianco, limone e acqua leggermente calda. Se si ha a disposizione una spatola per la rimozione del ghiaccio (generalmente fornita all’acquisto), il lavoro diventerà ancor più semplice. In alternativa si può usare un mestolo di legno piatto, in modo da non rovinare il freezer.

L’ultimo oggetto, ma fondamentale, è una pentola grande da inserire nel freezer, riempita di acqua bollente.

Ecco il metodo più veloce per pulire il freezer senza scongelare i surgelati

Ora che si ha tutto l’occorrente, per prima cosa si deve abbassare totalmente la temperatura del freezer. Mettiamo la pentola piena d’acqua a riscaldare sul fuoco. Apriamo lo sportello per fare scongelare automaticamente il ghiaccio. Nel frattempo, il freezer deve totalmente essere svuotato del suo contenuto. Gli alimenti andranno messi all’interno delle borse frigo con i ghiaccioli. In alternativa, si può usare una bacinella piena di d’acqua fredda, ghiaccioli o mattonelle da congelatore.

Per evitare che si accumuli acqua ai piedi del frigorifero, premunirsi con stracci sul pavimento. Quando l’acqua della pentola è giunta a bollore, inserirla cautamente nel freezer e chiudere lo sportello. Bastano 15 minuti e le lastre di ghiaccio accumulatesi cominceranno a staccarsi da sole. Ora bisogna eliminarle velocemente e pulire con una spugna inumidita con la soluzione di aceto, limone e acqua tiepida. Una volta terminata la pulizia, riportare la manopola del freezer a temperatura e chiudere lo sportello. Dopo 10 minuti di potranno inserire gli alimenti, controllando che non si siano ammorbiditi nel frangente fuori dal freezer.

