Il caffè è un piacere … Così recitava anche un famoso spot pubblicitario!

Al mattino per la prima colazione, dopo pranzo, per la pausa lavoro a metà mattina e metà pomeriggio … Ogni momento è giusto per gustarsi un buon caffè!

Basta solo il suo aroma intenso per darci la giusta carica e affrontare con grinta ed energia la giornata e tutte le mansioni da svolgere! Può capitare, però (anche spesso) di sporcarsi con questa gradevole bevanda. E le macchie di caffè, è cosa risaputa, sono piuttosto insidiose.

Ma ora non più. La redazione di ProiezionidiBorsa sta infatti per svelare tanti piccoli utili consigli.

Ecco un modo rapido e veloce per rimuovere facilmente le macchie di caffè su qualsiasi tipo di tessuto

Jeans e cotone

Cominciamo dai tessuti più resistenti, che però assorbono molto bene il caffè che si rovescia…

Se si è a casa, e se ne ha la possibilità, la prima cosa da fare è togliersi l’indumento macchiato, metterlo nel lavandino o in una bacinella e versarci sopra dell’acqua bollente.

Se invece si è fuori casa, e bisogna attendere qualche ora prima di fare rientro, l’ideale è strofinare sulla macchia ormai vecchia della glicerina. E poi ripetere l’operazione con alcool e ammoniaca. Lavare quindi il capo come si è soliti fare.

Seta e colorati

In questo caso è sufficiente lasciare il capo in ammollo tutta la notte in una bacinella contenente acqua calda e due tazze di aceto di mele. L’indomani mattina, risciacquare con acqua fredda.

Lana

Se ci si accorge subito del danno, e la lana ancora non ha assorbito il liquido, un ottimo metodo è strofinare immediatamente la macchia con dell’acqua minerale. In caso di macchia ormai vecchia, tamponare con la glicerina e poi applicare una soluzione fatta di acqua tiepida e qualche goccia di ammoniaca.

Ora che abbiamo visto in “Ecco un modo rapido e veloce per rimuovere facilmente le macchie di caffè su qualsiasi tipo di tessuto”, come è facile e semplice rimediare ad una macchia di caffè, possiamo concederci anche una tazzina in più. Magari facendo anche come i businessmen americani, che sono soliti sorseggiarlo al volo mentre corrono per strada o stanno guidando l’auto!