Prosegue il movimento laterale dei prezzi di Piazza Affari, che non riesce a trovare uno spunto rialzista. Tuttavia il listino continua a mostrare una certa resistenza alla discesa. Da alcune sedute la volatilità si sta riducendo progressivamente, creando una specie di comprensione dei prezzi. Compressione che è destinata a breve a lasciare il posto a un movimento deciso. Occorre, perciò, fare attenzione alla Borsa di Milano che è una molla pronta a esplodere.

Contagi e Wall Street tengono in apprensione gli operatori

La Borse europee, compresa la Borsa di Milano, da qualche seduta si stanno muovendo in modo molto incerto. A frenare i listini e fare tirare i remi in barca agli operatori, sono i dubbi sui livelli di prezzo raggiunti dalla Borsa di Wall Street. Mentre in Europa a tenere banco sono ancora i vaccini e una campagna che non decolla. L’incremento dei contagi ha spinto Germania e Francia ad adottare ulteriori restrizioni. In Italia ci saranno restrizioni fino a Pasqua. Ma quel che preoccupa i mercati è la curva dei contagi, che non riesce a diminuire.

Iscriviti al webinar del 25 marzo e scarica gratis il report esclusivo

Scopri le tecniche di trading ultilizzate da Serghey Magala per guadagnare sui mercati e scarica subito il report gratuito "3 indici e 3 titoli esplosivi - Indici azionari e titoli vicini all'esplosione dei prezzi" per operare sui mercati APPROFITTANE ORA!

Lo scarso entusiasmo degli operatori si ripercuote sulle Borse, che da qualche seduta sono praticamente piatte. Non salgono ma neanche scendono. E Piazza Affari non fa eccezione. Anche ieri il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso in calo dello 0,6% a 24.113 punti. Per la seconda seduta consecutiva i prezzi si sono mossi all’interno del range della giornata di venerdì. L’escursione dei valori è stata minore di quella della seduta di lunedì.

Attenzione alla Borsa di Milano che è una molla pronta a esplodere

Cosa significa questo? Che i prezzi si stanno comprimendo. Una compressione che prima o poi esploderà come una molla che improvvisamente viene liberata. Perciò nelle prossime sedute i prezzi potrebbe subire un’accelerazione, ma in che direzione non è dato sapere. Potrebbe accadere che questa sia verso l’alto. In questo caso il Ftse Mib si dovrebbe spingere sopra i 24.500 punti per arrivare al primo target di 24.500 punti. Sarebbe il massimo dell’anno e degli ultimi 12 mesi. Oppure il movimento potrebbe essere verso il basso. Questa ipotesi sarebbe avvalorata se i prezzi dell’indice si spingessero sotto i 23.950 punti. In questo scenario potrebbero scendere verso il primo target a 23.600 punti. Ma la discesa potrebbe anche continuare.

Approfondimento

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.