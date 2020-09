Ecco un modo economico e veloce per pulire le fughe dei pavimenti. Se il pavimento della tua casa è composto di piastrelle, sei certamente a conoscenza del fastidioso problema rappresentato dallo sporco che si deposita nelle loro fughe. Queste non sono altro che gli spazi interstiziali, larghi qualche millimetro, che intercorrono tra una mattonella e l’altra. In quest’articolo vi illustreremo un rimedio casalingo per pulirle. Se invece preferisci evitare il fai da te, puoi acquistare o noleggiare un Pulitore a Vapore in una ferramenta o in un centro di bricolage. Prima di procedere, procurati del sapone per piatti, del bicarbonato di sodio, dell’acqua ossigenata e una spazzola di nylon. Ti informiamo del fatto che questo rimedio non è l’ideale per alcuni tipi di pavimenti colorati. Quindi, una volta fatta la miscela sarebbe meglio fare un test in un angolo nascosto del pavimento.

Mescola 150 g di bicarbonato di sodio con 60 ml di acqua ossigenata e 15 ml di sapone per piatti. In seguito, immergi la spazzola in nylon all’interno del composto e spalmalo lungo l’intero pavimento. Lascialo agire per 10-15 minuti circa, fin quando non noti una reazione effervescente generata da bicarbonato e acqua ossigenata. Infine, risciacqua le fughe con acqua molto calda per eliminare ogni residuo della miscela e dello sporco prima depositatosi. Non resta, a questo punto, che asciugare l’intero pavimento con uno straccio, per poi lavarlo con dell’acqua pulita.

In caso volessi restaurare le fughe, dovrai invece dello stucco specifico e applicarlo sul pavimento con una spatola e levigarla subito dopo. Bisogna essere molto veloci, siccome lo stucco tende ad asciugarsi nel giro di pochi minuti. Prima di utilizzare lo stucco, ricorda di pulire a fondo la parte da restaurare. Ti consigliamo di farlo aiutandoti con uno scalpellino.

