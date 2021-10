È inutile dirlo: il make-up è il nostro migliore alleato di bellezza. Il trucco, infatti, è un validissimo aiuto per nascondere alcune piccole imperfezioni e valorizzare altri punti del nostro viso. Adatto sia per giovani che per adulti, può essere realizzato in maniera specifica per ogni singola esigenza. Una delle problematiche più comuni che si vanno ad affrontare col passare del tempo sono gli occhi incappucciati e le palpebre cadenti. Queste caratteristiche danno allo sguardo un’aria più stanca. Inoltre, riducono otticamente la dimensione dell’occhio. Ma ecco un metodo semplice per truccare gli occhi e ottenere un effetto lifting al viso.

Innanzitutto, è importante effettuare una corretta skin care prima di passare al make-up. Questa permetterà alla nostra pelle di essere preparata ai prodotti successivi, in modo che il trucco duri più a lungo. Dunque, procediamo col detergere il viso con un detergente adatto alla nostra pelle. Successivamente, andiamo ad applicare un siero e una crema idratante. Non dimentichiamo di applicare un buon contorno occhi: sarà fondamentale per idratare la zona perioculare.

Ecco un metodo semplice per truccare gli occhi e ottenere un effetto lifting al viso

Dopo aver applicato i nostri trattamenti di skin care possiamo iniziare con il trucco. Innanzitutto, dobbiamo applicare una base su tutto il viso, in modo da far attecchire meglio i prodotti di make-up e far si che durino più a lungo. Dopodiché applichiamo il fondotinta. Per evitare di segnare le rughe di espressione è bene applicare un fondotinta leggero e impalpabile, che non renda visibili eventuali imperfezioni. A questo punto applichiamo il correttore, anche in questo caso è bene sceglierne uno leggero e idratante. Se ne sentiamo il bisogno possiamo applicare un po’ di terra sugli zigomi per scolpire il viso e un velo di blush per colorare il viso.

Trucco occhi

Il trucco occhi effetto lifting è abbastanza semplice, ciò che occorre è un po’ di manualità data dall’abitudine. Perciò è necessario esercitarci in questo metodo costantemente, in modo da prenderci la mano e farlo via via con sempre più naturalezza. Andiamo innanzitutto ad applicare una base occhi.

Successivamente, con una matita marrone neutra ben temperata andiamo ad effettuare dei piccolissimi tratti su tutta la rima superiore, facendo attenzione a fare dei tratti sottili e non troppo grossi. Dovremo andare a tratteggiare anche nella parte più esterna dell’occhio, in modo da allungare lo sguardo e dare un effetto liftato. Sfumiamo il tratto con un pennello da sfumatura e aggiungiamo un ombretto dello stesso colore della matita per fissarla e dare profondità.

Lo stesso ombretto lo andremo a sfumare nell’angolo esterno dell’occhio mentre in tutta la palpebra superiore andremo ad applicare un ombretto chiaro per illuminare lo sguardo. Terminiamo il tutto con tantissimo mascara ed ecco che il nostro trucco effetto lifting è pronto.

