Il lavoro ideale secondo il nostro segno zodiacale, per ottenere soldi, felicità e una vita di gioie e successi

È possibile essere felici al lavoro seguendo i suggerimenti delle stelle? Per chi crede nella relazione tra ascendente e proprie inclinazioni personali, forse la risposta è affermativa.

Vediamo allora come assicurarsi soldi e felicità grazie al lavoro ideale secondo il nostro segno zodiacale, per ottenere soldi, felicità e una vita di gioie e successi e sentirsi vincenti anche sul campo lavorativo.

I primi tre segni dello zodiaco

I nativi Ariete amano il dinamismo e lavorare in proprio, oltre ad avere dalla loro una forte attitudine ai rapporti interpersonali. Sono perfetti quindi come imprenditori, ossia titolari di una propria impresa. Oppure come sindacalisti, PR e designer nel campo della moda: sempre al centro delle tendenze e pronti a guidare gli altri.

Per gli amici Toro la carriera potrebbe nascondersi dietro un lavoro da architetto, responsabile di reparto, di negozio o direttore di banca o ufficio postale. Precisione, cura maniacale dei dettagli e orientamento al risultato ne fanno dei candidati perfetti per questi ruoli.

La parola “movimento” è invece la keyword che conduce al successo gli amici Gemelli. Ecco allora che tutto ciò che rimanda ai viaggi (treno, aereo, navi) e al turismo può rappresentare il loro asso nella manica. Perfetti anche in ambito giornalistico, radio-televisivo o nel campo pubblicitario.

Dunque, soldi e felicità grazie al lavoro ideale secondo il nostro segno zodiacale, per una vita coronata di gioie e successi

Sono invece tre le aree dove solitamente vanno molto forti gli amici Cancro. Ossia il mondo della casa (ad esempio come agenti immobiliari), della salute (dal medico all’infermiere) e il campo artistico (dalla scrittura alla musica e alla pittura).

I nativi Leone hanno invece l’indole a guidare, a dirigere, ad assumersi la responsabilità del lavoro altrui. In altre parole sono degli ottimi manager a 360°. Perfetti anche come registi o a guidare un’azienda o a gestire i grandi portafogli finanziari. Adatti anche nel ruolo di diplomatici.

La passione smodata per la precisione fa invece dei Vergine dei perfetti ricercatori, scienziati, medici, architetti e/o ingegneri. Altrettanto forti sono le inclinazioni verso le attività che rimandano alla coltivazione dei terreni e alla relativa produzione, sia in piccola che in grande scala.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Brillanti avvocati o addetti marketing (creatori di campagne pubblicitarie), ma anche parrucchieri, estetisti e stilisti di moda (tipo fashion bloggers) per i bilancini. Queste le principali influenze degli astri sugli amici Bilancia, che in generale amano tutto ciò che rimanda al gusto del bello e dell’armonia.

Il segno più versatile dello zodiaco sicuramente rimanda allo Scorpione, che si getta a capofitto su qualunque attività in cui si è coinvolto. Tuttavia, estraggono il meglio di sé in tutto ciò che rimanda all’investigazione (tipo i detective), la carriera militare e le professioni mediche.

Il politico perfetto o lo sportivo o l’attore o il regista cinematografico di successo dovrebbero invece essere del segno del Sagittario. Ancora, per loro il successo lavorativo potrebbe nascondersi anche dietro l’esercizio della professione veterinaria o vestendo i panni dell’archeologo.

Siamo in chiusura: soldi e felicità grazie al lavoro ideale secondo il nostro segno zodiacale, per ottenere soldi felicità e una vita di gioie e successi

Giudici o avvocati come pure ragionieri, insegnanti o dediti alla ricerca: ecco i lavori che maggiormente attraggono gli amici Capricorno. Che non disdegnano, anzi, le attività legate all’agricoltura a 360°. Partendo dalla coltivazione diretta fino alla gestione delle piante ad alto fusto.

Il lavoratore professionista anticonformista per eccellenza spetta di diritto all’Acquario. Per i nativi del segno, infatti, successo, carriera e gloria personale passano per lo svolgimento delle attività insolite, sopra le righe e innovative. Si pensi al caso del social media manager o dell’artista di cinema e di teatro, come pure designer e stilista di moda.

Infine giungiamo agli amici del segno dei Pesci, stregati dal mondo dell’arte a tutto tondo. Perfetti quindi come musicisti, scrittori, artisti, chef, ma anche cake designers o addirittura barman/barlady, per dare pieno sfogo alla propria creatività.

Nulla da eccepire: soldi e felicità grazie al lavoro ideale secondo il nostro segno zodiacale, per ottenere soldi, felicità e una vita di gioie e successi. Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo quale segno zodiacale sarà più fortunato secondo l’oroscopo soldi e denaro 2021.