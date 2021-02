Da recenti statistiche, si è stabilito che molti italiani sarebbero disposti a fare dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in casa. Cosa li ferma? La crisi economica in corso e la scarsa visibilità per il futuro. Però, per avere una casa più bella non c’è sempre bisogno di spendere tanti soldi. Ad esempio, pulire un pavimento vecchio, e farlo risplendere come una volta, è possibile?

Se si è stanchi di provare e riprovare a pulirlo senza ottenere risultati, e si è angosciati, perché la casa può apparire poco pulita oppure brutta, non bisogna disperare, perché ci sono dei trucchi che possono ridare al vecchio pavimento la lucentezza e lo splendore di una volta.

Bisogna innanzitutto conoscere il materiale di cui è fatto il proprio pavimento, perché le istruzioni per la pulizia variano a secondo da cosa è composto.

Ecco i consigli per pulire un pavimento vecchio e farlo tornare come nuovo.

Il pavimento in marmo

Il marmo dona al pavimento un aspetto elegante e luminoso.

Al tempo stesso, è molto delicato, si rovina facilmente e bisogna saperlo trattare.

Ecco come procedere:

preparare una soluzione con acqua e tre cucchiai di bicarbonato di sodio. Versarla in uno spruzzino, agitare e spruzzare sul pavimento. Fare agire per trenta minuti e poi asciugare con un panno in microfibra oppure con un vecchio maglione di lana.

I consigli per pulire un pavimento vecchio e farlo tornare come nuovo. Il pavimento in granito

Preparare una miscela di acqua calda, bicarbonato di sodio e aceto.

Si otterrà in questo modo una pasta abrasiva da stendere con una spugna su tutto il pavimento.

Lasciare in posa per trenta minuti e poi sciacquare con un panno in microfibra e asciugare con un panno di cotone.

Il pavimento in cotto

Per il pavimento in cotto, bisogna utilizzare l’olio di oliva.

Stendere l’olio di oliva su tutto il pavimento, con un panno morbido.

Successivamente, versare in un secchio l’acqua, 1/2 bicchiere di aceto e sapone naturale. Lavare e poi asciugare con un panno asciutto.