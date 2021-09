Dove finiscono i tappi in sughero di tutte le bottiglie di vino che beviamo a casa? Che siamo consumatori regolari di vino o quando invitiamo amici a cena, sopra la tavola insieme alle briciole e alla coppetta del dessert rimane sempre il canonico tappo. La via più breve è quella della spazzatura.

Salvo per i collezionisti che si divertono a ricordare gli incontri con un buon vino, il tappo non ha lunga vita.

Si preferisce di solito conservare la bottiglia, che diventa quasi sempre un pezzo di arredamento oppure da collezione se abbiamo una bella parete libera da addobbare. Ma abbiamo mai pensato per una volta ai tappi? C’è una soluzione anche per loro. I tappi di sughero possono diventare dei bellissimi micro-vasi per le piantine grasse. Basta un poco di creatività e pochi strumenti.

Ecco un metodo fai da te facilissimo per riciclare i tappi di sughero ed abbellire la nostra casa.

Da teste per le bottiglie a divertenti vasetti per l’home decor

Prima di tutto avremo bisogno dei tappi avanzati, di quelli classici da vino. Poi ci serviranno un coltellino molto affilato, un cacciavite possibilmente a testa piatta, del terriccio e una penna. Infine delle piante grasse versione in miniatura.

I passaggi di questo riciclo creativo sono semplici e veloci. La prima cosa da fare è disegnare un cerchio con la penna sulla testa del tappo. Poi con il nostro coltellino dovremo incidere e tagliare la parte segnata. A volte i tappi hanno dei cerchi già stampati legati alla produzione. Basterà seguire questa linea guida. Attenzione a lasciare un po’ di spazio ai margini altrimenti il bordo si spezza.

Successivamente ripuliamo l’interno dal sughero in eccesso e creiamo una conca libera.

Entra qui in gioco il cacciavite a testa piatta che ci aiuterà ad andare ancora più sotto con lo scavo. Attraverso dei movimenti continui e circolari, potremo raggiungere più o meno la metà del tappo o poco oltre.

A questo punto all’interno del buco potremo aggiungere del terriccio. Subito dopo prenderà posto la nostra mini piantina grassa. Basterà coprire le radici con altro terriccio ed esporre i tappi in un luogo illuminato della casa.

Naturalmente dovremo ricordarci di nutrire i nostri germogli con dell’acqua attraverso magari un contagocce o un bicchierino. Si può anche immergere direttamente la corteccia nell’acqua.

Se possediamo un muro vuoto su cui batte la luce della finestra questa potrà essere un’idea splendida per riempirlo e rendere la nostra casa ancora più decorata. Basterà attaccare infatti una calamita al nostro tappo e il gioco è fatto. Lo stesso possiamo fare sul nostro frigo o su una superficie in ferro. I tappi che diventano vasetti sono perfetti anche da regalare, come segnaposto per una cena o come bomboniere.