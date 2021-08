Ecco il test semplicissimo per valutare la nostra creatività e come metterla in pratica

Tutti noi siamo esseri fondamentalmente creativi. Ovviamente con “tutti noi” intendiamo tutti noi mammiferi e, in qualche misura, tutti noi esseri viventi. Qualsiasi animale cerca continuamente metodi innovativi per raggiungere i propri scopi. Diversi primati e varie specie di uccelli sono in grado di utilizzare degli utensili per costruire tane o raggiungere il cibo. Si potrebbe anche generalizzare dicendo che l’evoluzione premia quegli organismi che sono in grado di trovare soluzioni creative ai cambiamenti dell’ecosistema in cui vivono.

Dipende ovviamente da quello che intendiamo (noi umani) con creatività. Quando parliamo di creatività pensiamo alle arti, a un dipinto, a una scultura. Ma è possibile parlare di creatività anche quando uno scienziato riesce ad aggirare un problema per ottenere una prova scientifica cui nessuno aveva dato soluzione. Questo perchè la sua mente ha di fatto creato una strada alternativa a cui nessuno, precedentemente, aveva pensato per arrivare ad un risultato.

Guardando, invece, a campo della scrittura, negli ultimi decenni sono nate le scuole di scrittura creativa. Si aggiunge il termine “creativa” per differenziarla dalla scrittura tecnica, istituzionale, professionale. L’intenzione è quella di sottolineate una differenza di scopo e di risultato. In particolare l’uso del linguaggio, la scelta di vocaboli e la descrizione di immagini che ci facciano emozionare, mettono in moto quella che può essere definita come creatività linguistica. Ma esiste un modo per misurare in maniera oggettiva la creatività? Che cosa caratterizza la creatività? Ecco dunque il test semplicissimo per valutare la nostra creatività e come metterla in pratica.

Pensiero convergente e pensiero divergente

Secondo diverse teorie le persone creative sono in grado di generare le idee più divergenti. La creatività ha due componenti principali che lavorano insieme per generare il risultato creativo. La prima è il pensiero convergente, ovvero la capacità di dare la soluzione ottimale a un problema. La seconda componente è il pensiero divergente ed è la capacità di generare numerose soluzioni a un problema. Esistono diversi metodi per valutare, con un punteggio, l’uno o l’altro un tipo di pensiero. Si tratta quasi sempre di test molto lunghi e molto specifici perciò è difficile generalizzarli.

Ecco il test semplicissimo per valutare la nostra creatività e come metterla in pratica

In uno studio recentissimo pubblicato sulla prestigiosa rivista PNAS (Olson JA et al., 2021) viene proposto un semplice test per valutare la creatività linguistica e il pensiero divergente. Il test richiede di scegliere delle parole che sono più o meno correlate tra loro. Se scegliamo per esempio le parole “Luna” e “Terra” queste sono più vicine (semanticamente) delle parole “Luna” e “Orso”. La distanza tra le varie coppie può essere misurata in maniera oggettiva e da’ idea del pensiero divergente.

Il test si chiama DAT (Divergent Association Task) e d è possibile eseguirlo cliccando qui (in inglese).

Una volta appurato di avere un’alta creatività linguistica, potremmo divertirci a scrivere qualche breve racconto o poesia. I risultati potrebbero essere sorprendenti. Soprattutto per noi.