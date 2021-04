Il film di cui tutti parlano che potrebbe fare incetta di premi Oscar è ora disponibile in streaming

L’ultimo anno è stato del tutto drammatico per la cinematografia, a causa della pandemia e della chiusura di cinema e teatri. Alcune case di produzione hanno deciso di fare slittare l’uscita dei film mentre altre hanno ripiegato sull’uscita online sulle piattaforme a pagamento.

Certo è che questa situazione ha cambiato profondamente gli usi della gente, forse in maniera irreversibile. In molti si interrogano se una volta che si tornerà alla normalità la gente tornerà a frequentare i cinema e i teatri.

Oggi parliamo di un film che era stato pensato per il cinema ma che è stato poi distribuito sulle piattaforme online a pagamento. Questo film di cui tutti parlano che potrebbe fare incetta di 6 premi Oscar è ora disponibile in streaming.

Un’opera che fa riflettere

Il film di cui parliamo oggi è arrivato sui nostri (piccoli) schermi dopo due anni dall’uscita prevista. I suoi diritti sono stati comprati dal colosso Amazon e ora è disponibile sulla piattaforma Prime.

Si tratta di una produzione americana che vede protagonista l’attore anglo-pakistano Riz Ahmed nel ruolo di un batterista metal.

Il film si chiama Sound of Metal e narra l’incredibile storia di questo musicista metal che vive da nomade per le strade di America assieme alla fidanzata. Al protagonista improvvisamente capita qualcosa di terribile.

Il nostro protagonista si trova da un giorno all’altro senza udito e dovrà trovare una soluzione per non impazzire e per non ricadere nel tunnel delle dipendenze.

Sound of Metal è un film adatto a chiunque ami i film drammatici che fanno riflettere e ha il merito di mostrare la storia particolare e poco nota delle comunità sorde che usano la lingua dei segni.

Vi sono affrontati molti temi, da quello delle dipendenze, affettive e dalle sostanze, la sordità, la diversità.

Si tratta di un film molto bello che ha raccolto almeno sei candidature ai Premi Oscar tra cui miglior film e miglior attore.

Consigliamo la visione del film a chi ami questo genere, si tratta di una delle più interessanti novità dell’anno.

