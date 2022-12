Divertente il Gratta e Vinci da 1 euro ispirato al calcio che ci fa vincere fino a 10.000 euro

Questo Gratta e Vinci da 1 euro si gioca online, fa vincere fino a 10.000 euro, è ispirato al calcio e per vincere dovremo fare tanti goal in questo modo.

Sono iniziati i mondiali di calcio in Qatar e, anche se l’Italia non è presente, guardiamo le tante partite che ogni giorno la RAI trasmette. Certo, ci fossero stati anche gli Azzurri, sarebbe stato diverso, ma, come si suol dire, chi si accontenta, gode. Nel senso che, in mancanza del campionato di calcio, ci godiamo queste sfide che valgono il titolo mondiale.

Insomma, il calcio è ben presente dappertutto, durante una competizione di questo livello. Non dovrebbe, perciò, sorprendere che anche il Gratta e Vinci possa avere un gioco ispirato a questo sport.

Costa solo 1 euro questo Gratta e Vinci e giocare non è difficile

Il Gratta e Vinci, come tanti sanno, non è solo quello, classico, cartaceo, che si compra in edicola o dal tabaccaio. Ci sono anche quelli online che possiamo giocare con il nostro cellulare, o con lo smartphone. Così da non obbligarci ad uscire di casa per comprarli. Basta avere un conto online in un sito autorizzato e il gioco, è il caso di dirlo, è fatto.

Anche perché questi Gratta e Vinci virtuali fanno vincere premi concreti. Ed è divertente il Gratta e Vinci da 1 euro che piacerà a tutti gli amanti del calcio, visto che si ispira a questo gioco. Il Gratta e Vinci in questione si chiama Ultra Goleadoro e giocarci è molto facile. Quando acquistiamo la lotteria istantanea da 1 euro, ci si apre una schermata.

Ecco come si gioca con Ultra Goleadoro: serve fare tanti goal

Qui, dovremo scegliere il colore di maglia della nostra squadra tra i tanti a disposizione e poi confermarlo. Quello degli avversari, invece, sarà il gioco a deciderlo. A questo punto, veniamo trasportati in un campo di calcio dove ci sono 11 giocatori per parte. Il nostro compito non è altro che cliccare su ogni singolo giocatore per vedere se nasconde un pallone, che equivale ad un goal.

Gli altri simboli sono i fischietti e i cartellini gialli, ma questi non ci servono. Lo stesso occorre fare con la squadra avversaria. Se riusciremo a pareggiare, allora potremo partecipare al gioco finale. Segnando meno goal, invece, avremo perso. E per sapere quanto potremmo vincere, dovremo cliccare su Premio in Palio. Dovremo svelare le targhe delle quattro coppe presenti. Se appare goal per tre volte, avremo vinto.

Divertente il Gratta e Vinci da 1 euro e sono queste le percentuali di vittoria

Se dovessimo trovare, sotto i nostri giocatori, il gagliardetto, raddoppieremo il premio in palio. Lo scarpino, invece, ci potrebbe far vincere il premio massimo. Come detto, il premio massimo che potremmo portare a casa è di 10.000 euro, quello minimo 1 euro.

Il premio da 10mila euro lo vince 1 ogni 600.000 giocate. Quello da mille euro, invece, 1 ogni 100mila giocate. Il dato interessante è quello complessivo, che dice che 1 giocata ogni 7,28 è vincente premi superiori al costo della giocata. Ovvero, dai 2 euro in su. Insomma, i nostri mondiali li possiamo vincere dal PC di casa.