Nel mese di maggio questa bellissima pianta ci salverà la vita

Da un lavoro scientifico del 2004 [De Kempeneer et al.], e da altri studi successivi, sembrerebbe che molte piante da balcone o da appartamento, siano in grado di purificare l’aria, assorbendo tossine e composti organici volatili come il toluene. Scorrendo su internet, sembrerebbe che tutte le piante di appartamento siano in grado di purificare l’aria: aloe, ficus, dracena, spatifillo, orchidee, crisantemi.

Tuttavia, in uno studio del 2020 pubblicato su Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, gli autori hanno riprodotto in laboratorio tutti gli esperimenti già condotti in precedenza, più altri esperimenti sulle piante da vaso.

In questo nuovo studio, si smentiscono i risultati precedenti. In questo nuovo studio, si smentiscono i risultati precedenti, dimostrando che nessuna delle piante indicate, effettivamente sia in grado di sequestrare le sostanze nocive nelle condizioni normali in cui si trovano nelle case. È uno studio molto raffinato che confuta i risultati precedenti.

Non ci si stupisca: a differenza di quanto si creda, la Scienza è l’arte del dubbio, dove si mettono in dubbio risultati e ipotesi, alla luce di nuove conoscenze acquisite o di nuove tecnologie.

Dunque, non è vero, fino a prova contraria, che le piante purifichino l’aria.

Nel mese di maggio, però questa bellissima pianta ci salverà comunque la vita: l’Azalea

Il Rhododendron o azalea è una pianta dai fiori molto colorati (si va dal bianco, al rosso, spesso con fiori bicolore). Anche l’azalea era annoverata tra le piante in grado di ripulire l’aria. Dal 1985 l’Azalea è stata scelta come testimonial per la raccolta fondi per la ricerca sul cancro.

Lo abbiamo sperimentato con questa pandemia e con la creazione di vaccini in brevissimo tempo. Solo la ricerca e la scienza possono dare risultati credibili e salvare letteralmente numerose vite. La ricerca ha dei costi. È donando un’Azalea per la Festa della Mamma, che si potrà dare speranza e nuove cure ai malati di cancro.

Nel mese di maggio, l’Azalea, questa bellissima pianta, ci salverà la vita.