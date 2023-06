Vacanze d’estate senza svenarsi in questa incantevole località italiana dove è facile trovare Vip a passeggio, come Ilary Blasi

Ci sono persone che amano i Vip e vorrebbero incontrarli. Magari, al mare, do ve alloggiano in località che potrebbero essere anche alla nostra portata da un punto di vista economico. Ecco perché c’è chi si informa su quello che faranno i divi e le dive, magari provando a prenotare nello stesso luogo. Come questa località, tra le preferite dai Vip

Per quest’anno, non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, cantava Piero Focaccia, ma gli italiani amano diversificare le loro mete vacanziere. Non sempre nello stesso posto, ma cambiando il luogo di villeggiatura, alla scoperta di posti nuovi. Del resto, il nostro Paese è talmente bello che è praticamente impossibile rimanere delusi.

Basta fare qualche chilometro per trovare, ad esempio, cascate in parchi naturali da sogno. Tanto che anche molti Vip stranieri vengono in Italia a passare le loro vacanze, in uno dei luoghi da cartolina che abbiamo. E anche i nostri Vip italiani non sono da meno, a volte comprando direttamente la casa in un luogo di villeggiatura. Così, potrebbe essere facile, per chi conosce questi posti, incontrarli in spiaggia o nelle vie della località prescelta.

Sarà un’estate di forti rincari per il turismo, ma a volte il posto vale la spesa che andremo a fare

Insomma, così da tornare a casa e far vedere alle amiche un selfie con il Vip di turno. Certo, una famiglia deve anche fare i conti con i prezzi che, come sappiamo, in questa estate sono particolarmente rincarati. Per quello, non è da scartare l’acquisto di una casa al mare, visto che si trovano anche a 45mila euro. E non solo in spiaggia, dove ci aspettano ombrelloni e lettini più cari. Però, si possono fare vacanze d’estate senza svenarsi in questa incantevole località italiana.

Che non vuol dire che si pagherà poco, ma non necessariamente una fortuna. E con la possibilità di incontrare tanti Vip che frequentano, durante le vacanze, questo posto di mare.

Ecco chi potreste incontrare per le vie di questa incantevole località di mare

Questo comune del litorale laziale è sinonimo di Vip. Qua ci sono ben trenta chilometri di spiagge e le dune. Per dire, da queste parti è stato visto anche lo Scià di Persia. La bellezza dei suoi panorami, del resto, non lascia dubbi.

Qui si poteva incontrare Alberto Sordi e sono transitati da qui Scamarcio, Pellegrini, Tardelli, Merlino, Amendola, Dalla Chiesa, Totti, Gerini, Immobile, Fini, Rutelli. E Ilary Blasi che è stata immortalata, lo scorso anno, con un bikini a fascia rossa.

Vacanze d’estate senza svenarsi in questa incantevole località italiana. Ecco quanto potreste spendere

Stiamo parlando di Sabaudia, il comune in provincia di Latina, famosa anche per il vino del Circeo Doc. Non solo lungomare, ma anche una passeggiata lungo il lago di Paola o una escursione sul picco di Circe. Perfetto, ma quanto si potrebbe pagare per una settimana a Sabaudia? Abbiamo simulato una ricerca su Booking nella settimana più cara, ovvero dal 14 al 20 agosto.

Ci sono case vacanze a 589 euro o camere a 614 euro per l’intero periodo. Su Airbnb, abbiamo trovato una stanza, in affitto, a solo 375 euro per le 6 notti. Come si vede, cifre assolutamente in linea con tante località italiane.