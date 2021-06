Ecco tre posti insoliti e poco conosciuti di Roma che possono divertire e sorprendere anche i turisti più navigati

Moltissimi aspettano l’estate per poter gioire di una vacanza semplice e rilassante e dimenticare le problematiche dell’ultimo anno. Tra le mete più visitate d’Italia non può mancare Roma, Capitale d’Italia dalla storia millenaria.

Per questo motivo, oggi andremo alla scoperta di alcuni dei luoghi più particolari e meno visitati dell’Urbe, perfetti per poter passare una giornata diversa dal solito.

Allora, ecco quattro posti insoliti e poco conosciuti di Roma che possono divertire e sorprendere anche i turisti più navigati. Iniziamo subito.

Villa Doria Pamphilj

Chiunque abbia visitato Roma non può non aver passeggiato per i sentieri di Villa Borghese, famosissimo parco cittadino a due passi da Piazza del Popolo.

Eppure, la “città eterna” custodisce un altro parco, meno conosciuto ma non per questo meno bello, che merita assolutamente di essere visitato. Parliamo di Villa Doria Pamphilj, area verde che si estende per più di 180 ettari ed è il terzo parco più grande di Roma. Qui sarà possibile passeggiare tra strutture antiche, visitando il bellissimo Casino del Bel Respiro e i suoi bellissimi giardini.

Un buco della serratura veramente speciale

Passeggiando per le strade dell’Urbe è davvero possibile rimanere incantati ad ogni angolo. Ma tra le attrazioni della città forse la più particolare è rappresentata dal buco della serratura di un portone veramente particolare.

Parliamo della porta della Villa del Priorato di Malta, struttura che si trova a due passi dal famoso Giardino degli Aranci. Guardando attraverso il buco della sua serratura sarà possibile, infatti, ammirare uno scorcio veramente speciale della Basilica di San Pietro. Una piccola chicca che solamente i più navigati turisti sapranno godersi.

Il piccolo Duomo romano

Poco distante da Castel Sant’Angelo si trova una chiesa veramente particolare che potrebbe stupire in particolare i visitatori provenienti dal Nord Italia. Si tratta di Chiesa del Sacro Cuore del Suffragio, piccola e candida chiesa neogotica che presenta delle forti somiglianze con il Duomo di Milano. Non resta quindi che passare a visitarla e poi fare le giuste comparazioni tra le due strutture.

Detto questo, ecco tre posti insoliti e poco conosciuti di Roma che possono divertire e sorprendere anche i turisti più navigati. Ora non resta che prendersi un bel pomeriggio libero e visitare questi luoghi così particolari.

