Reduce dal Memorial Day, Wall Street ha aperto con i futures ancora incerti. Gli analisti, attualmente, preferiscono restare cauti in attesa dei dati sull’occupazione in arrivo venerdì. Ma nonostante ciò, in considerazione dei dati macro già pubblicati e soprattutto della mastodontica opera di sostegno che ha chiamato in causa in contemporanea sia l’amministrazione Biden che la Federal Reserve, dall’altra parte dell’oceano già si parla di crescita in arrivo. Attualmente, infatti, non si vedono ostacoli per il rialzo dei mercati azionari. Basti pensare, ad esempio, anche al report di Morgan Stanley che guarda con favore al Vecchio Continente e ad alcuni fattori importanti per il suo rilancio economico.

Non è più solo il momento dei tecnologici ecco su cosa puntare da ora in poi a Wall Street

Chi guarda alla piazza di scambio statunitense, infatti, non può fare a meno di rendersi conto dei suoi continui massimi storici sempre più spesso ritoccati al rialzo. Un andamento che nel tempo si è registrato grazie ai grandi nomi del settore tecnologico. Si tratta di titoli che hanno attirato per lungo tempo l’attenzione degli investitori, complici anche le nuove dinamiche dello smart working imposte dalla pandemia. Ma adesso, con le riaperture, non è più solo il momento dei tecnologici ecco su cosa puntare da ora in poi a Wall Street.

I settori nel mirino degli esperti

Proprio con la ricorrenza del già citato Memorial Day, gli USA celebrano l’inizio dell’estate. Un’estate che quest’anno potrà avvantaggiarsi anche delle riaperture e dell’allentamento delle restrizioni. Oltre che sulla domanda repressa.

Chi conosce la realtà sociale statunitense sa che per le famiglie è d’obbligo una gita in uno dei tanti parchi a tema presenti nella nazione. Per questo motivo B. Riley ha deciso un rating buy sulle azioni Cedar Fair che gestisce parchi acquatici sia negli USA che in Canada. Non solo, ma oltre al giudizio positivo, gli analisti hanno deciso anche per un aumento del target a 75 dollari dai precedenti 70. Ma se si parla di parchi a tema non si può non parlare di Disney Co. (NYSE: DIS). Da BofA Securities il rating è buy con target fissato a 223. Buone notizie anche per il settore aereo Boeing Co ha incassato il giudizio outperform di Cowan con target a 270.