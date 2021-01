Ognuno di noi, come è giusto che sia, cerca sempre di rendere la propria casa il più accogliente possibile. Ovviamente cercando di far emergere nell’arredamento e nello stile la propria personalità. In questo periodo soprattutto, molti di noi hanno avuto più tempo libero del solito. Per questo non sono pochi quelli che hanno deciso di rimboccarsi le maniche e cambiare, in meglio, qualche dettaglio dell’abitazione.

Un senso di vuoto

Dallo spostare un soprammobile in un’altra stanza al rimuovere dei quadri che ormai non sentiamo più nostri, sono tante le cose che possiamo fare per cambiare l’ambiente di casa. Solitamente però, dopo aver spostato e dunque modificato l’aspetto di una stanza, può capitare di avvertire un senso di vuoto. Questo accade perché, ad esempio, sbarazzandoci di tanti elementi di arredo ormai una parete in salone o in camera rimane completamente spoglia. Ecco dunque che andiamo alla ricerca di nuove ispirazioni, più moderne, per riempire quello spazio. A tal proposito, ecco tre idee ottime ed economiche per valorizzare una parete vuota.

Consigli utili e veloci da realizzare

Tra poco infatti andremo a svelare ai nostri Lettori tre idee facili e veloci, ma soprattutto molto economiche, per ridare vita ad una parete ormai senza personalità. Il primo consiglio è quello di acquistare la carta da parati. Possiamo trovarne di tutti i tipi, con le più diverse fantasie, e sono perfette per dar colore e stile ad un anonimo muro bianco. Un’altra idea potrebbe essere quella di dotarsi di adesivi murali. Per chi non li conoscesse, gli adesivi murali sono degli sticker che ritraggono scritte, disegni o determinati caratteri.

Se ne possono acquistare diversi per ricoprire completamente la parete, oppure solo alcuni per sfruttare il contrasto con il bianco del muro. Infine, per chi dispone già di diversi quadri, consigliamo di concentrarsi sull’abbinamento delle cornici. Giocando con i colori di quest’ultime infatti, potremo rendere l’atmosfera della stanza colorata e gradevole. Non c’è una strategia di abbinamento giusta da seguire. Infatti quella che più a nostro parere mostrerà la nostra personalità, allora sarà la più adatta alla nostra casa. Dunque ecco tre idee ottime ed economiche per valorizzare una parete vuota.