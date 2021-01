Tutti noi abbiamo in casa un sacco di oggetti di cui non sappiamo che farcene. Vecchie cianfrusaglie che vorremmo semplicemente buttare che non utilizziamo da tempo e che forse, non ci sono mai servite.

Ma abbiamo anche oggetti a cui teniamo molto: forse perché ci ricordano la nostra infanzia o qualche momento importante della nostra vita. Che ci portino alla mente il primo giorno di scuola, l’anniversario di matrimonio o un’altra ricorrenza a noi cara, non vogliamo proprio separarcene.

Oggetti di valore

E poi, in tutto questo insieme di ricordi, ce ne sono alcuni che siamo sicuri che otterranno di nuovo valore: ad esempio, il nostro stereo degli anni ’80, o le mitiche videocassette con dentro ogni sorta di film uscito nel secolo scorso, o ancora i nostri vinili.

Possiamo gioire: è vero che ci sono molte cose che hanno o che prenderanno valore. In particolare, facciamo attenzione a questi vecchi oggetti che abbiamo in casa: potrebbero valere un patrimonio.

Il piacere della buona lettura

A volte, avere vecchi libri in casa può essere fastidioso. Stanno lì a prendere polvere e spesso sono anche logori, per cui vorremmo quasi buttarli via. Una possibile idea sarebbe quella di venderli a qualche mercatino dell’usato. Ma prima di farlo, meglio cercare di capire quanto costano.

Infatti, la prima edizione di libri famosi può valere davvero tantissimo. Prendendo ad la prima edizione de Il Grande Gatsby di F. Scott Fitzgerald, essa può arrivare a valere oltre 150.000€. Per non parlare della prima edizione del First Folio di Shakespeare, conosciutissima raccolta delle sue opere, che è stata battuta all’asta per cinque milioni di dollari.

Insomma, il primo consiglio è quello di vedere se abbiamo in casa vecchie prime edizioni di qualche opera.

Ma c’è un’altra caratteristica che può dare valore ai nostri libri. Si tratta di particolari errori di stampa, ad esempio in copertina: in caso li trovassimo, i collezionisti potrebbero essere molto interessati. Per cui se vediamo che uno dei nostri libri ha un errore, facciamo una ricerca per capire se questo dà valore al nostro tomo.

Per cui, facciamo attenzione a questi vecchi oggetti che abbiamo in casa: potrebbero valere un patrimonio. Cerchiamo di capirlo, prima di buttarli.