Manca sempre meno alle festività e molti di noi stanno organizzando il menù che prepareranno. Altri invece stanno pensando ai regali di Natale.

Per chi è a corto di idee, oltre alle classiche candele profumate ecco 3 regali di Natale per la casa per fare bella figura, risparmiando.

È il momento però anche per la preparazione dell’outfit che indosseremo durante le feste, per immergerci veramente nello spirito natalizio.

Il rosso, ovviamente, è il colore che non dovrà mai mancare durante questo periodo dell’anno, ma avremo tante opzioni con cui poterci sbizzarrire.

Oltre al maglione di Natale ecco 3 utilissimi accessori da indossare per le feste adatti anche oltre i 60 anni

Durante queste giornate, dove in molte parti d’Italia le temperature sono molto basse, è necessario coprirsi molto bene per ripararsi dal freddo ed evitare malanni.

Potremmo essere eleganti d’inverno anche dopo i 50 anni con questo capo che manterrà caldo il collo, un punto del corpo delicato che dovremmo proteggere costantemente.

Utilissima e morbidissima è anche la sciarpa natalizia, perfetta per passeggiare in centro città oppure in montagna.

Chi ama osare potrà optare per delle simpatiche sciarpe a tema natalizio, con disegnate delle simpatiche renne o pupazzi di neve.

Altrimenti, ideali per le festività, sono le calde sciarpe scozzesi, solitamente rosse ma disponibili anche in altre tonalità meno natalizie.

Durante le giornate rilassanti in casa, potremmo indossare delle calze ideate propriamente per il Natale.

Possiamo trovarle in commercio con diverse decorazioni e disegni, per esempio un paio di colore rosso, anche solo con dei glitter, saranno perfette.

Infine, anche l’intimo natalizio è molto utilizzato in questo periodo dell’anno, perfetto anche come idea regalo per il nostro partner.

Anche in questo caso, ne troviamo a tema natalizio sia maschile che femminile, decorate con renne, babbi Natale o pacchi regalo.

Altrimenti, di tradizione è la classica lingerie di colore rosso che non dovrebbe mai mancare a fine anno, per portarci fortuna in quello seguente.

Un ulteriore accessorio

Si tratta del simpatico cerchietto da utilizzare durante le feste, molto amato da più piccini ma anche dagli adulti.

In vendita si trovano di diversi generi, come le simpatiche corna da renna o con graziose decorazioni di ogni genere per restare in clima festoso.

