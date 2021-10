Abbiamo la fortuna di vivere in un Paese bellissimo come l’Italia. Il quale, oltre a regalare paesaggi e panorami incredibili, offre anche un clima mite e piacevole. Difatti, nonostante l’autunno sia ormai ampiamente iniziato, ancora per qualche settimana potremo goderci il sole e le belle giornate. Non soltanto fuori all’aria aperta ma anche all’interno di terrazzi, giardini e balconi.

Disturbatori seriali

Sono tante le persone che, quotidianamente, si rendono conto di quanto sia importante e vantaggioso avere uno spazio esterno. Del resto tra il lusso di rilassarsi prendendo un po’ di sole alla possibilità di poter mangiare all’aperto godendosi l’ebbrezza del vento, sono tanti i benefici che possiamo ottenere da questi luoghi. Il tutto ovviamente a meno che non arrivino a farci visita quelli che potremmo definire come dei disturbatori seriali. Andiamo a scoprire di chi stiamo parlando.

Ecco svelato perché in tantissimi stanno attaccando un filo di nylon sul balcone

Come molti di noi avranno già capito ci riferiamo a tutti gli animali che, o arrampicandosi o volando, arrivano a farci visita sui terrazzi e sui balconi. Le ragioni per cui le persone non apprezzano queste presenze sono diverse e ben comprensibili. Le quali includono non solo gli escrementi che potrebbero lasciare ma anche e soprattutto i versi continui che fanno a tutte le ore del giorno. Per questo motivo oggi vogliamo parlare di un metodo straordinario che sta aiutando tantissima gente a risolvere questo problema comune. Ci riferiamo al fatto che sempre più persone, ultimamente, hanno provato ad attaccare un filo di nylon alle due estremità del balcone, esattamente a media altezza. Notando risultati estremamente interessanti.

Così facendo infatti incredibilmente sia i piccioni che le rondini hanno smesso di far visita a questi terrazzi. Ciò è accaduto perché questi animali hanno percepito il filo sottile di nylon come una barriera più pericolosa e ingombrante di quella che poi si rivela essere. Ragion per cui non solo sono fuggiti via ma si sono tenuti alla larga dallo spazio esterno anche nei giorni seguenti. Il tutto grazie a un solo filo di nylon, facilmente reperibile e super economico. Nel caso poi non volessimo sfruttare questo metodo ci sono anche altre tecniche che possiamo utilizzare per allontanare questi animali. Come, ad esempio, oggetti in legno a forma di predatori di piccioni o spezie a loro repellenti come pepe e peperoncino. Per tutti quelli che se lo stavano chiedendo dunque, ecco svelato perché in tantissimi stanno attaccando un filo di nylon sul balcone.