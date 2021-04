Ci lasciamo alle spalle uno degli ultimi giorni di freddo di questo inverno particolare, che difficilmente dimenticheremo. Non tanto per la sua rigidità, seppur si è trattato di un inverno molto freddo, ma per le condizioni nelle quali l’abbiamo vissuto. Da ora in poi, con la primavera ormai ufficialmente iniziata, speriamo tutti che le nostre abitudini subiscano un grande cambiamento, caratterizzato da maggiori libertà. Nel frattempo infatti, tutti si stanno attivando per organizzare la propria casa e i propri armadi e, quindi, essere pronti a viversi al meglio la stagione calda.

Una boccata d’aria

Con le temperature che si alzano ma ancora le poche possibilità di uscire ci rimane una sola alternativa, ovvero passare il tempo sui nostri spazi esterni. Dunque balconi, terrazzi, giardini, e chi più ne ha più ne metta. Che ci sia spazio per un tavolo da pranzo o semplicemente per una piccola sdraio poco importa, il consiglio è quello di sfruttare al meglio questo angolo di casa a cielo aperto. E per farlo, dobbiamo anche difenderlo da possibili disturbatori. Ed è proprio a questo proposito che andiamo oggi a rivelare un segreto. Infatti ecco l’oggetto d’arredamento super economico che libererà per sempre il balcone da qualsiasi uccello.

Il dissuasore più temuto

Come tutti ben sapranno i nemici giurati di ogni balcone, a prescindere dal piano in cui si abita, sono piccioni, passeri e uccelli in generale. Per questo motivo non troppo tempo fa avevamo presentato un rimedio interessante per sbarazzarsi di questi fastidiosi volatili. Per chi fosse interessato lasciamo la possibilità di cliccare qui per leggere l’articolo. Oggi continueremo a parlare di questo problema rivelando un’altra tecnica che, per molti, risulta essere la più efficace di tutti. Difatti ecco svelato l’oggetto d’arredamento super economico che libererà per sempre il balcone da qualsiasi uccello. Ci riferiamo alla possibilità di acquistare un falco in legno, oggetto di arredamento reperibile in diversi negozi, nonché online ovviamente.

Costa pochi euro e possiamo trovarne tanti modelli diversi. Una volta che lo avremo in casa bisognerà soltanto posizionarlo in terrazzo in un angolo ben visibile. E da quel momento in poi nessun volatile avrà il coraggio di avvicinarsi. Il motivo è scontato, quest’ultimi infatti non riconoscono la differenza tra un vero esemplare e uno di legno. E nel dubbio, ovviamente, preferiranno restare alla larga dal temibile predatore. Alcuni addirittura consigliano di dipingere gli occhi del falco di un colore molto acceso e brillante, di modo da dissuadere ancora meglio piccioni e altre specie dal farci visita. Quindi ecco rivelato l’oggetto d’arredamento super economico che libererà per sempre il balcone da qualsiasi uccello.