I cani possono essere imprevedibili. I loro comportamenti, infatti, spesso non vengono capiti dai loro umani.

Queste incomprensioni possono suscitare tristezza e preoccupazione nel padrone che, spesso, non sa come comportarsi.

Ecco svelato perché i cani si comportano in questo modo inquietante

Tuttavia, sarebbe sbagliato parlare di cani in senso lato perché, come per le persone, anche questi animali hanno caratteri diversi tra loro.

Ci sono, però, dei segnali comuni che il padrone dovrebbe conoscere per capire il perché del comportamento aggressivo dell’animale.

Infatti, le cause dell’aggressività sono molte, ma le più frequenti sono legate a queste motivazioni.

Traumi subiti dal cucciolo

Frequentemente, il cane adulto che ha subito dei traumi da cucciolo si mostrerà più aggressivo rispetto ad altri cani.

Inoltre, spesso le aggressioni dei cani sono legate al cibo. Soprattutto se da cucciolo ha subito traumi in merito, tenderà a mostrare i denti nel caso in cui gli si tolga il cibo.

L’adulto ringhierà e morderà anche nel caso della paura.

Infatti, un’altra delle cause che potrebbe rendere il cane aggressivo è la paura.

Ad esempio, un cane nervoso e sottomesso potrebbe trasformarsi in aggressore nel caso in cui si sentisse messo con le spalle al muro.

Gerarchia e territorialità

Altri elementi che possono trasformare un cane apparentemente tranquillo in aggressivo sono legati alla gerarchia e alla territorialità.

Per il primo caso si tratta principalmente di cani maschi che potranno reagire aggressivamente nel caso di minaccia da parte di un altro cane.

I cani, poi, possono mostrare atteggiamento aggressivo anche nei confronti di soggetti che minaccino i loro oggetti come giocattoli o ossa.

Tuttavia, il cane potrà essere aggressivo anche per proteggere il padrone o il proprio territorio.

Specialmente nel caso della territorialità è bene sapere che i cani in spazi ristretti tenderanno a mordere.

Per questo motivo, non bisognerebbe mai infastidire gli animali mentre si trovano all’interno di un’automobile.

Terapie farmacologiche

Un cane mai stato aggressivo che lo diventa improvvisamente dovrebbe insospettire. Frequentemente questo atteggiamento potrebbe essere legato a filo diretto con la presenza di malattie o di cure farmacologiche.

Infatti, queste sono cause dei frequenti cambi di comportamento di un animale.

