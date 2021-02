Per lasciare ospiti e commensali a bocca aperta c’è solo una cosa da fare. Presentare dei piatti particolari, che colpiscano l’occhio tanto quanto il palato. Ed è per questo che oggi, noi del team di ProiezionidiBorsa, stiamo proponendo la ricetta dei cestini di sfoglia ai gamberi, una delizia per il palato che stupirà tutti!

Ecco tutti gli ingredienti che ci serviranno per preparare questi cestini di gamberi

Per portare a tavola questa gustosissima ricetta, ci serviranno:

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare

12 gamberi

vino bianco

sale

300 gr di maionese

1 cucchiaio di salsa agrodolce leggermente piccante

100 gr di ketchup

1 cucchiaino di cognac

1 cucchiaino di senape

E adesso vediamo la ricetta

Iniziamo con la pulizia dei gamberi. Togliamo la testa, il carapace e il filetto e poi cuociamoli in una pentola con metà acqua e metà vino bianco per circa 5-10 minuti. Intanto srotoliamo la pasta e tagliamola con un coltello affinché escano 12 piccoli quadrati. Prendiamo degli stampini da muffin e riempiamoli con i quadratini di pasta sfoglia, per poi ricoprirli con un altro stampino leggermente sfalsato. Ora ripieghiamo nel pirottino la pasta in eccesso e cuociamo per circa 10 minuti la pasta nel forno ventilato a 180°. Quando la sfoglia sarà dorata, dovremo spengere il forno e lasciare i nostri cestini a raffreddare.

Ora pensiamo alla salsa. Mescoliamo maionese e ketchup, così da avere una buonissima salsa rosa e aggiungiamo il cucchiaino di cognac, di salsa e quello di senape. Mescoliamo fino a che tutti gli ingredienti non saranno completamente amalgamati. Ora, riempiamo ogni cestino ormai freddo con la salsa e aggiungiamo i gamberi precedentemente scolati su ogni quadrato di pasta sfoglia. Ed ecco quindi la ricetta per i cestini di sfoglia ai gamberi, una delizia per il palato che stupirà tutti!

