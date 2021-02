Da quando la plastica si è diffusa è stata utilizzata in diversi ambiti, in moltissimi casi ha anche sostituito materiali più pregiati e costosi.

Eppure, da tempo, questo materiale è finito sotto accusa per il suo grande potere inquinante. Specialmente se non viene smaltita in maniera corretta, la plastica ci metterà secoli a decomporsi.

Infatti, questo materiale non correttamente smaltito, si insinuerà ovunque.

Arriva anche ad invadere oceani, mari e terre con le conseguenze negative che ne conseguono per flora e fauna.

Negli ultimi anni, i movimenti ecologisti sono balzati agli onori delle cronache e questo ha permesso di accendere una luce su questo problema.

La raccolta differenziata è diventata quasi la normalità, almeno nei Paesi occidentali, ma questo non basta.

Infatti, oltre a gettare correttamente la pattumiera sarebbe importante imparare a riutilizzare oggetti apparentemente inutili dando sfogo alla creatività.

Un esempio è rappresentato dai flaconi di detersivi che, nella maggior parte dei casi, vengono gettati via senza possibilità di appello.

L’incredibile motivo per cui tutti stanno conservando i vecchi flaconi di detersivo

I flaconi dei detersivi, infatti, potranno essere riciclati in molti modi che li faranno rivivere in veste completamente diversa. Dipenderà, poi, dalle dimensioni e dal tipo di flacone ma è davvero possibile donare una seconda vita a questi oggetti.

Tra i modi in cui potrebbero essere riutilizzati questi flaconi ce ne sono alcuni davvero curiosi.

Vaso di fiori

I vecchi flaconi potrebbero essere utilizzati come vasi per i fiori, dipingendoli con delle tempere diventeranno stupendi. Si consiglia di cercare ispirazione su Pinterest o sui Social Network per le decorazioni.

Portamatite

Inoltre, sarà possibile utilizzarli come portamatite, basterà avere a disposizione un paio di forbici e il gioco sarà fatto.

Se si volesse rendere ancora più divertente il nuovo portamatite sarà possibile dipingerlo utilizzando i colori a tempera.

Porta sacchetti

I flaconi di detersivo usati potranno, poi, essere utilizzati come porta sacchetti della spesa. Infatti, i sacchetti della spesa spesso invadono le abitazioni. E sistemarli all’interno di un flacone potrebbe rivelarsi la soluzione.

Si consiglia, però, di utilizzare un flacone di dimensioni non eccessive per evitare che i sacchetti spariscano al suo interno.

Annaffiatoio

Chi ama le piante sa quanto sia importante avere a disposizione un annaffiatoio. Ecco, i flaconi dei detersivi sono delle perfette alternative economiche ai classici annaffiatoi.

Basterà lavare il falcone accuratamente prima di utilizzarlo.

Ecco, quindi, l’incredibile motivo per cui tutti stanno conservando i vecchi flaconi di detersivo. Si tratta di idee bellissime e utili. Anche per insegnare ai bambini l’arte del riciclo divertendosi.