Ecco svelato il trucco per decidere il colore e la tonalità dei nostri capelli

La bellezza è anche una questione di armonia: di forme, di dimensioni, di intensità, ma anche di colori. Non c’è bisogno di un maestro dell’estetica per comprenderlo. Pensiamo a quanto sarebbe fastidioso il dipinto della Gioconda di Leonardo da Vinci se i capelli della dama fossero di un colore biondo acceso o di un rosso vivace. Questo non perché in quelle variazioni cromatiche ci sia un qualcosa di sbagliato, ma perché l’intero contesto sembra suggerire una tonalità di colore e un taglio di capelli per la protagonista: dalla forma del viso, al colore della pelle e dell’abito.

Ebbene, gli esperti ci consigliano un trucchetto molto utile per decidere quale sia la scelta che dobbiamo intraprendere se ci troviamo a scegliere il colore dei nostri capelli. Di certo, poi, ci sono le mode provvisorie. Ad esempio, di recente abbiamo notato che spopola una tonalità di colore tra le donne over 50 e over 60.

Ebbene, per quanti di noi vogliano considerare un cambio, ricordiamo la decisiva importanza dell’armocromia e del sottotono della pelle. Così, ecco svelato il trucco per decidere il colore e vediamo quali abbinamenti prediligere.

Una questione di chiarezza

Alcuni colori hanno una predisposizione maggiore a rafforzarsi e completarsi. Questo punto di partenza sarebbe essenziale per comprendere come vestirsi, truccarsi e scegliere taglio e colore dei capelli. Si tratta così di comprendere in primo luogo quale sia il cosiddetto incarnato che ciascuno di noi possiede, ovvero la sfumatura della pelle. Se non riusciamo a determinarlo con precisione, può bastare affidarsi alla visibilità che abbiamo delle vene del braccio: il sottotono caldo è quello di chi percepisce le vene color verde. Se invece le vediamo blu o addirittura viola, allora il sottotono è freddo. In molti casi non si capisce bene la tonalità. Si tratta allora di un sottotono cosiddetto neutro.

Ora possiamo trarre le nostre conclusioni. Avere il sottotono caldo significa avere facilità ad abbronzarsi. La pelle ha un piacevole colorito di partenza. Per questo prediligiamo tonalità come il castano tendente al cioccolato o comunque sfumato, un biondo caramello oppure mielato oppure, se abbiamo i colori rossi, una gradazione ramata o cannella. Al contrario, se la nostra pelle ha un sottotono freddo, significa che siamo abbastanza predisposti a scottarci quando prendiamo il sole.

Se il nostro colore è biondo, prediligiamo allora dei riflessi quasi gialli e se cerchiamo un tocco alternativo addirittura blu. Scegliamo invece un nero intenso se abbiamo i capelli scuri. Per chi ha i colori rossi via libera a un rosso vivo o con riflessi tendenti al blu mirtillo. Nel caso di capelli biondi, scegliamo dei riflessi quasi gialli o addirittura platino. Se siamo naturalmente castani, proviamo un riflesso intenso color cioccolato o cenere.

Ecco svelato il trucco per decidere il colore e la tonalità dei nostri capelli

La scelta potrebbe poi considerare il colore degli occhi, altro aspetto saliente nelle caratteristiche del nostro viso. Gli occhi verdi sono rari e spesso molto apprezzati. Accettano bene le sfumature nocciola nei castani, color caramello nelle persone con i capelli rossi e calde nel caso del biondo. Con gli occhi marroni prediligiamo la tonalità oro se i capelli sono biondi, rame se rossi, nocciola se castani e cioccolato se neri.

Nel caso di occhi azzurri, se biondi, possiamo azzardare una tonalità platino. Altrimenti manteniamoci su sfumature calde.

Lettura consigliata

Se ci grattiamo la pelle o la testa frequentemente facciamo attenzione perché potremmo avere questo disturbo che colpisce soprattutto le donne