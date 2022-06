Le prime giornate estive stanno passando indisturbate. Sembra di sentire l’odore di salsedine persino al nord. La voglia di mare è tanta, ma per molti, l’attesa è ancora lunga. Se non possiamo andare al mare, allora sarà il mare a venire da noi. Come? Con questo antipasto fresco e leggerissimo, a base di salmone, che farà venire l’acquolina solo a guardarlo. Sarà perfetto da accompagnare con un cocktail elegante simile al Mimosa.

Il salmone, grande amico della salute

Tra tutti i pesci che potremmo scegliere per i nostri antipasti estivi, il salmone è nella top ten dei più nutrienti e deliziosi. È infatti ricco di vitamine, omega 3 e sali minerali. Una vera manna dal cielo per ossa e denti e grande alleato contro l’invecchiamento. Un concentrato di energia e gusto, sempre più presente nella nostra dieta, grazie anche all’abitudine di andare a mangiare sushi con gli amici. La ricetta che vedremo oggi ricorda vagamente gli uramaki del nostro ristorante giapponese preferito. Vediamo come prepararli.

Tra gli antipasti di pesce freddi ed estivi spicca questa ricetta gourmet a base di salmone da preparare in 5 minuti

Tutto ciò che ci occorre per realizzare questo antipasto a prova dei più timidi a tavola, è un po’ di salmone e abbondante formaggio spalmabile.

Ingredienti:

4 fette di pane per tramezzini;

250 g di formaggio spalmabile;

erba cipollina q.b.;

1 scorza di limone grattugiata;

140 g di salmone affumicato;

sale e pepe q.b.;

burro fuso q.b.;

granella di pistacchio q.b.

Procedimento

Prepariamo la crema al formaggio unendo lo spalmabile, il limone grattugiato, l’erba cipollina, un pizzico di sale e una spolverata di pepe e amalgamiamo bene. Con un matterello assottigliamo per bene le nostre fette di pane per tramezzini e spalmiamo sulla superficie la nostra crema al formaggio appena preparata. Aggiungiamo le fette di salmone, facendo attenzione a lasciare un po’ di spazio ai bordi, e arrotoliamo tutto bello stretto. Una volta formato il nostro rotolino, avvolgiamolo accuratamente nella pellicola trasparente e lasciamo compattare in frigo per almeno due ore. A questo punto, possiamo tagliare le nostre girelle al salmone a fette di 2-3 cm di spessore. Con un pennellino cospargiamo l’esterno con il burro fuso e facciamo aderire la granella di pistacchio. Il nostro antipasto (o aperitivo) è pronto da gustare. Tra gli antipasti di pesce freddi ed estivi, questi rotolini al salmone sono i più sfiziosi in assoluto. Se ci abbiamo messo poco a prepararli, ci metteremo ancora meno a divorarli.

Lettura consigliata

Per gli amanti del sorbetto al limone ecco una variante all’albicocca rinfrescante da preparare in 10 minuti senza gelatiera